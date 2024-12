Oliver Pocher rührt mit bewegenden Zeilen – „Du gibst einem Hoffnung“

Es waren keine einfachen letzten Monate für Comedian Oliver Pocher. Die Trennung von seiner Ex-Partnerin Amira Aly und die anschließende Schlammschlacht sorgten wochenlang für Schlagzeilen. Und auch die neue Beziehung seiner Ex mit Moderator Christian Düren dürfte nicht spurlos an ihm vorbeigehen.

Sein größter Fels in der Brandung sind am Ende des Tages seine Kinder. Nun findet der 46-Jährige zu einem besonderen Anlass überraschend emotionale Worte für seinen jüngsten Sohn. SO sehen ihn seine Fans nun wirklich selten.

Oliver Pocher wird emotional

Eigentlich kennen ihn seine Fans als knallharten Comedian, der sich für keinen Spruch zu schade ist. Doch wenn es um seine Kinder geht, zeigt Oliver Pocher eine andere Seite von sich. Auf Instagram veröffentlicht er nun bewegende Zeilen zu einem Schnappschuss mit einem seiner Kinder.

„Heute hat unser kleinster Sonnenschein seinen 4. Geburtstag! Es gibt nichts Schöneres, als dich jeden Tag lachen zu sehen. Du gibst einem die Hoffnung auf das Gute im Menschen.

Papa liebt dich sehr und ist immer für dich da!“, heißt es in dem Statement. Seine Fans reagieren deutlich auf seine Worte.

Fans von Oliver Pocher zeigen Mitgefühl

Die Kommentare unter dem Instagrambeitrag überschlagen sich förmlich. Viele Fans des Comedians sind überrascht über diese emotionalen Zeilen:

„Wundervolle Worte, liebevoller Vater.“

„Die schützende Hand von Papa. So muss es sein. Alles Liebe, kleiner Pocher.“

„Sehr schön geschrieben. Alles Gute eurem Sohn, viel Glück und Gesundheit.“

„Wir haben jetzt die Chance unsere Kinder so zu erziehen, wie wir es uns gewünscht hätten. So liebevolle Worte eines fürsorglichen Vaters.“

Und auch Amira Aly gratuliert ihrem gemeinsamen Kind auf Instagram. Dafür veröffentlicht sie ein Video, indem sie die Vorbereitung des Kuchens filmt. „Meine Liebe wird heute vier Jahre alt“, schreibt die Moderatorin dazu.