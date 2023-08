Oliver Pocher und Amira kurz vor Trennung? Plötzlich geht’s um eine Neue

Comedian Oliver Pocher hatte schon viele Frauen in seinem Leben, mit Ehefrau Amira sollte die Suche nach dem großen Glück aber ein Ende gefunden haben. So zumindest wirkte es seit ihrer Eheschließung im Oktober 2019. Doch dann stehen plötzlich Gerüchte um eine Ehekrise, eine mögliche Trennung und damit auch einer Scheidung im Raum.

In ihrem Podcast brachten Oliver Pocher und Amira das Thema dann selbst nochmal auf und bestätigten, dass es aktuell bei ihnen krisele. Dass jetzt aber plötzlich schon über eine potenzielle Nachfolgerin von Amira gesprochen wird, sorgt für eine echte Überraschung.

Oliver Pochers Frau spricht über Freundin nach möglicher Trennung

So knallhart wie er bei seiner „Bildschirmkontrolle“ auf Instagram gegen so manchen Influencer austeilte, kann Oliver Pocher auch bei seinem eigenen Privatleben sein. Jedenfalls machen Amira und er in ihrem Podcast kein Geheimnis aus ihren Problemen.

Und die Mutter seiner Kinder hält auch nicht mit ihren Vermutungen bezüglich einer möglichen neuen Freundin von ihrem Ehemann hinterm Berg. Sie ist sich sicher, sie weiß, wen ihr Mann abschleppen würde, sollte es jemals so weit kommen. „Du würdest niemals eine gleichaltrige Frau suchen“, sagt sie im gemeinsamen Podcast. Sie sei sich zu 100 Prozent sicher, dass der 45-Jährige eine jüngere Frau bevorzugen würde.

++ Vox-Star Amira Pocher packt über Vater aus – er verfolgte Horror-Plan ++

Amira Pocher teilt aus

Dann legt sie nochmal nach und sagt: „Ich geb’ es euch jetzt schon schriftlich. Das wird es niemals geben.“ Mitte 20 dürfte die Neue sein, tippt Amira. Genauer gesagt 24. Genauso alt war sie selbst, als sie Oliver Pocher kennenlernte.

In Bezug auf ihren Mann sagt sie: „Männer, die eine gewisse emotionale Reife nicht haben, suchen sich immer jüngere Frauen. Schwache Männer suchen sich immer schwache, junge Frauen.“ Der Seitenhieb sitzt. Mit ihrem früheren Ich würde sie aber nicht so hart ins Gericht gehen.

Mehr News:

Sie sei in dem Alter sehr reif gewesen und Oliver Pocher „viel kindlicher“. Gestört hatte sie das damals aber offensichtlich nicht. Oliver Pocher glaubt jedenfalls nicht daran, dass man automatisch emotional schwach ist, sobald man sich eine jüngere Partnerin sucht. Wirklich einig werden sich die beiden dabei also nicht.