Oliver Pocher steht mit Ex Amira auf der Bühne– dann fließen die Tränen

Es war ein Abend, der für viele Fans von Oliver Pocher und Noch-Ehefrau Amira mit gemischten Gefühlen verbunden war. Nachdem das Paar kürzlich seine Trennung bekannt gab, stand es am Montag (11. September) in Köln wieder für den gemeinsamen Podcast auf der Bühne.

Ein Auftritt, der nicht nur für die beiden, sondern auch für die Zuschauer emotional beladen war! Was war passiert?

Oliver Pocher: Ein letzter gemeinsamer Auftritt

Trotz der Trennung zeigten sich Oliver und Amira Pocher professionell und nahmen gemeinsam eine neue Episode für ihren Podcast „Die Pochers!“ auf. Laut RTL trug Oliver während der Aufzeichnung sogar noch seinen Ehering. Doch was als professioneller Auftritt begann, wurde schnell emotional.

Ein Augenzeuge berichtete, dass Amira während des Auftritts Tränen in den Augen hatte. Auch Oliver soll sichtlich gerührt gewesen sein. Eine Szene, die besonders im Gedächtnis blieb: Mitten in der Aufnahme umarmten sich die beiden. Oliver bat scherzhaft um einen Kuss, doch von Amira gab es „nur“ eine Umarmung. Kurz darauf kämpften beide sichtlich mit den Tränen.

Pocher bestätigt die Emotionen auf Instagram

Nach dem Auftritt bestätigte Oliver Pocher die emotionalen Momente des Abends in einer Instagram-Story: „Vielen Dank für den fantastischen und emotionalen Abend in Köln!“, schrieb er zu einem Foto, das das Podcast-Cover an der Seebühne im Rheinauhafen zeigt. Die neue Episode wird ab Freitag bei Podimo zu hören und zu „SEHEN“ sein, wie Oliver Pocher in den sozialen Medien ankündigte.

Mehr News:

Nach sieben Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern hatten sich die Pochers Ende August getrennt – Gerüchte über das Ehe-Aus kursierten bereits seit Juni. Beide bestätigten die Trennung in einer Podcast-Folge und teilten ihren Fans mit: „Wir sind getrennt. Das war’s.“ Um ihre Ehekrise machten die beiden keinen Hehl, was aber letztendlich der Grund für die Trennung war, darüber gibt es nur Spekulationen.