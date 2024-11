Oliver Pocher stinksauer: Comedian wettert gegen seine Ex – „Mittelmäßig“

Da hängt der Haussegen wohl schief! Oliver Pocher ist derzeit nicht ganz grün mit seiner Ex Amira. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, sind geschieden und sie ist längst in einer neuen Beziehung mit Moderator Christian Düren. Doch genau das scheint dem Comedian bitter aufzustoßen.

Im Podcast „Die Pochers“ spricht Oliver Pocher die momentane Situation an. Und man merkt ihm die Verärgerung deutlich an.

Oliver Pocher wettert gegen Amira

Thema der Podcast-Folge ist das bevorstehende Weihnachtsfest, das Amira gerne mit ihrem neuen Partner, den Kindern und Oli verbringen würde. „Amira hat ja via Podcast die Einladungsliste rausgehauen und hat gesagt, wie sie es sich gerne vorstellen würde. Und sie würde ja gerne, dass wir alle zusammen… da geht es ja vor allem auch um Christian, dass wir da alle zusammensitzen. Aber ehrlicherweise, das sehe ich nicht“, macht der Comedian deutlich.

Was hinter den Kulissen zwischen den Dreien wirklich vorgefallen ist, weiß man nicht, doch Oliver Pocher macht eine Andeutung. „Und sie weiß auch ganz genau, warum ich mich nicht mit Christian an einen Tisch setze in der aktuellen Situation. Dann finde ich es ein bisschen mittelmäßig, wenn man in der Öffentlichkeit so spielt und gewissen Druck aufbaut, als wenn ich nicht so souverän wäre, das zu machen.“

Oliver Pocher: „Pech gehabt“

Schon zu Halloween hätte es eine ähnliche Situation gegeben, erklärt der 46-Jährige. „Da habe ich gesagt, Christian kann gerne mit seinen Kindern Halloween feiern, hat er nicht. Pech gehabt.“ Er finde grundsätzlich, man müsse dem Ganzen auch mal ein bisschen Zeit lassen und er wolle sich auf keinen Fall unter Druck setzen lassen.

Für den TV-Star sei es klar, dass Amira mit den Kindern machen könne, was sie wolle, „aber man kann uns nicht auf Krampf zusammenführen.“ Ein friedliches Weihnachtsfest zwischen den Pochers, den Alys, wie Amira mit Nachnamen heißt, und den Dürens wird es also nicht geben.

Da macht Oliver Pocher auch erst mal keine Kompromisse. „Jeder, der mich kennt, weiß, es gibt schon Gründe, warum ich das nicht unbedingt möchte und sie weiß das auch.“