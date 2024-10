Nach Rosenkrieg mit Oliver Pocher – Amira Aly geht drastischen Schritt

Keine Trennung ging in diesem Jahr so durch die Medien wie die von Oliver Pocher und Amira Aly. Vor allem der Comedian konnte es nicht lassen öffentlich gegen seine Ex-Partnerin zu wettern. Das ging anscheinend nicht spurlos an der Moderatorin vorbei.

In ihrem Podcast „Liebes Leben“, den Amira Aly gemeinsam mit ihrem Bruder führt, gibt sie erneut Einblicke in ihre Sicht der Dinge. Dabei macht sich auch ein überraschendes Geständnis – und erzählt, wie ihre Beziehung zu Oliver Pocher heute ist.

Oliver Pocher und Amira Aly stehen noch im Kontakt

Es dürfte keine einfache Zeit für beide Parteien gewesen sein. Nachdem die Trennung offiziell war, kam es zum öffentlichen Rosenkrieg. Obwohl die Scheidung der beiden schon eine Weile her ist, thematisiert Amira Aly ihren Ex-Mann in ihrem Podcast nun erneut und beantwortet Fragen ihrer Fans.

Eine Person möchte beispielsweise wissen, wie der aktuelle Stand zwischen dem Ex-Paar sei. Amira erklärt, dass sie zwar noch Kontakt hätten, dieser jedoch nicht ganz so einfach sei. „Also, ganz klar ist das für mich immer so ein – es wird nie langweilig: Mal ist es ein Tag gut, dann ist es mal ein Tag nicht – es gibt noch keine Konstante“, so die Moderatorin.

Amira Aly macht Geständnis

Die Streitereien mit Olli gingen jedoch nicht spurlos an ihr vorbei, wie sie im Gespräch mit ihrem Bruder deutlich macht. „Mein Akku war sowas von leer. Ich habe gemerkt, mein ganzer Körper hat gejuckt. Mein Auge hat gezuckt, wochenlang. Mein Körper reagiert hier gerade und will mir was sagen. Und ich konnte nicht mehr“, so die 32-Jährige. Kurz darauf fasst sie einen Entschluss.

Um die Geschehnisse der letzten Monate aufzuarbeiten, wollte letztendlich Amira Aly professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. „Ich habe sofort los gegoogelt: bester Psychologe in Köln und rief dann da heulend an“, erzählt die Ex-Frau von Oliver Pocher. Seither ist sie nach eigenen Angaben in Behandlung – und fühlt sich besser.