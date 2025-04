Oliver Pocher: Liebesgeständnis – „So klassisch auf Dates gehe ich nicht“

Er ist einer der erfolgreichsten Komiker und Fernsehpersönlichkeiten Deutschlands und fällt immer wieder aufgrund seiner provokanten Sprüche auf. Oliver Pocher liebt das Leben im Rampenlicht und macht zudem als Influencer eine gute Figur. 1,6 Millionen Menschen folgen dem Instagram-Profil des Entertainers, auf dem er seine Fans täglich mit Updates aus seinem Leben auf dem Laufenden hält.

Lange galten Amira Aly und Oliver Pocher als absolutes Traumpaar der Medienbranche. Im August 2023 wurden Fans der Promis dann jedoch von einer Schocknachricht überrascht, denn das einstige Liebespaar gab seine überraschende Trennung bekannt. Mehr als eineinhalb Jahre später spricht der Entertainer nun Klartext und berichtet von seinem aktuellen Dating-Leben.

Oliver Pocher plaudert aus dem Nähkästchen

Gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden moderiert Oliver Pocher den gemeinsamen Podcast „Die Pochers – frisch recycelt“. Sandy fragt den Entertainer gerade heraus, wie sein aktuelles Dating-Leben aussieht. Zum Thema Rechnung übernehmen beim gemeinsamen Essengehen sagt der Fernsehstar ganz direkt: „Wenn sie es sich nicht leisten kann, schon.“ Prinzipiell dürfe die Frau jedoch auch ab und an mal bezahlen.

Doch schon bald stellt der Komiker klar: „Ich bin nicht auf der Suche!“ Sandy kann diese Aussage jedoch so nicht stehen lassen und hakt nach. Der Entertainer verrät daraufhin: „So klassisch auf Dates gehe ich nicht. Da hab ich auch ehrlich gesagt mittelmäßig Interesse daran.“ Vor allem in Deutschland erkennen den Fernsehstar so viele Menschen, dass ihm das Daten keinen großen Spaß macht.

Was Sandy dann jedoch verrät, ist wirklich unfassbar. Denn ab und zu schleicht sich Oliver Pocher am Abend aus dem Haus. Auf die Frage, wohin der Entertainer so spät gehen würde, antworte er dann nur: „Ich habe ein Meeting.“ Was der Komiker spätabends wirklich treibt, interessiert seine Ex-Frau Sandy prinzipiell nicht, solange er am nächsten Morgen die Kinder pünktlich in die Schule bringen kann.

Wann Oliver Pocher bereit für eine neue Beziehung ist, kann wohl nur der Komiker selber entscheiden. In seinem Podcast wird er seine Fans garantiert auf dem Laufenden halten.