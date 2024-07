Oliver Pocher: Konzertbesuch mit Alessandra Meyer-Wölden endet blutig

Nachdem Oliver Pocher im vergangenen Jahr eine schwere Zeit durchmachte, kann er nun endlich wieder lächeln. Langsam erholt sich der Komiker von der Trennung von seiner Ex-Frau Amira Pocher, die zeitweise in eine öffentliche Schlammschlacht ausgeartet ist.

Besonders Oliver Pochers Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden unterstützte den Entertainer während seiner Zeit des Herzschmerzes. Gemeinsam mit der 41-Jährigen führt der Komiker durch den Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt“. Ein Konzertbesuch des Ex-Paares endete nun jedoch im Krankenhaus.

Oliver Pocher zeigt sich schadenfroh

Eigentlich wollten Oliver Pocher und seine Ex-Partnerin Alessandra Meyer-Wölden einen schönen gemeinsamen Abend genießen. Am Dienstag (23. Juli) besuchten die Ex-Liebenden das Konzert der Band Coldplay. Doch als sie sich dann auf den Heimweg machen wollten, passierte das Missgeschick. Auf ihrem Instagram-Profil berichtet Alessandra: „Wenn man zu doof ist, um die Autotür zuzumachen.“

Dazu teilt die Ex-Frau von Oliver Pocher ein Foto ihres blau angeschwollenen Daumens, den sie in der Autotür eingeklemmt hat. Anstatt sich gemütlich ins Bett zu kuscheln, endete der Abend für Alessandra Meyer-Wölden also in der Notaufnahme. Nun schützt ein dicker weißer Verband den verletzen Daumen des Models. Mitleid scheint ihr Ex-Mann jedoch kaum zu haben.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Oliver Pocher hat einige Fragen an seine verletzte Ex-Frau. Der Komiker scherzt: „Kann es sein, dass du einfach zu blöd bist, eine Autotür zuzumachen und den Daumen drin lässt?“ und „Ist dein Lieblingssong, ,Finger in den Po Mexiko’?“ Ganz ernst scheint der 46-Jährige seine Sprüche jedoch nicht zu meinen. An den provokanten Humor ihres Ex-Partners ist Alessandra bestimmt gewöhnt.

Der Daumen von Alessandra Meyer-Wölden wird mit der Zeit sicherlich gut verheilen. Für ihre Freundschaft mit Oliver Pocher ist das Model nach all den gemeinsamen Jahren sicherlich sehr dankbar.