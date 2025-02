Oli P. mit Ehefrau Pauline im Krankenhaus – Fans zu Tränen gerührt

Sänger Oliver Petszokat (46), allseits bekannt als Oli P. – der mit „Flugzeuge im Bauch“ die Herzen der 90er eroberte – ist vielen Menschen durch seine charmante und positive Ausstrahlung in Erinnerung geblieben. Doch auch er kennt die Schattenseiten des Lebens. So musste er mit seiner Ehefrau Pauline schwere Jahre durchstehen. Sie waren geprägt von einem Hirntumor seiner Frau, damit verbundenen Klinikaufenthalten und einer komplexen Operation.

Aktuell befindet sich Pauline wieder im Krankenhaus – doch diesmal gibt es keinen Grund zur Sorge. So müsse sie nur ein Langzeit-EEG für eine angemessene Einstellung ihrer Epilepsie-Medikamente über sich ergehen lassen. Auf Instagram beweist ein aktueller Post derzeit umso mehr, wie stark der Zusammenhalt und die Liebe zwischen Pauline und Oli P. ist.

Oli P. steht seiner Ehefrau Pauline ganz nah bei

So lud er ein Foto hoch, das das Ehepaar gemeinsam im Krankenhausbett liegend zeigt. Oli P. hat dabei einen Teller mit einem Gebäckstück in der Hand und schaut seiner Ehefrau verliebt und treu in die Augen. Seine Liebe bringt er durch drei Herzemojis und folgende Zeilen zum Ausdruck: „Zusammen… #durchdickunddünn.“

Kurz, aber besonders deutlich: Nach elf Jahren gemeinsamer Ehe scheint ihre Liebe stärker denn je. Dabei haben sie die gemeinsamen Erlebnisse, die schwerwiegenden Tiefen, aber auch ihre Höhen noch enger zusammengeschweißt. Ihre Fans drücken derweil ihr starkes Mitgefühl aus und stehen dem Ehepaar emotional bei.

Aktueller Instagram-Post von Oliver und Pauline Petszokat

Dabei richten sie eine Vielzahl von herzerwärmenden Worten an die beiden. So schreibt ein weiblicher Anhänger: „Liebe übersteht alles. Ein Drücker aus der Ferne.“ Eine andere Instagram-Userin wünscht ihnen nur das Beste und stellt fest, dass dies wahre Liebe ausmachen würde.

Fans zeigen sich beeindruckt von der innigen Liebe von Oli P. und seiner Frau

Doch besonders die Worte eines Fans stechen ins Auge. „Ihr beiden seid wirklich eine der großen Vorbilder, was eine Liebesbeziehung angeht. Sicherlich scheppert es auch mal hinter den Kulissen, aber in guten, wie in schlechten Zeiten lebt ihr so wunderbar aus. Ich wünsche euch nur das Beste, ihr seid so großartig“, zeigt sich der Fan sichtlich gerührt.

Schlussendlich sind es die Worte und die Unterstützung der Fans. Auf sie kommt es an. Denn: Sie geben Pauline die nötige Kraft, um ihren Weg mit Zuversicht und Stärke weiterzugehen.