Olaf der Flipper: Schock für die Fans – „Das schlechte Gewissen ist riesig“

Er ist eine absolute Legende in der Schlager- und Volksmusikszene: Olaf Malolepski. Besser bekannt als „Olaf der Flipper“. Spätestens seit der Neuauflage des „Flippers“-Kultsong „Wir sagen danke schön“, ist der 77-Jährige auch dem letzten Musikfan in Deutschland ein Begriff. Doch nun wendet sich der Sänger mit einer traurigen Nachricht an seine vielen Fans.

„Hallo Freunde, es tut mir so leid. Leider muss ich krankheitsbedingt den Auftritt heute im Sonnenhof Aspach“ verschieben“, schreibt Olaf der Flipper bei Instagram. Der Grund: Der Sänger ist erkrankt.

Olaf der Flipper muss Konzert absagen

„Ich hatte mich so auf euch gefreut, der erste Auftritt im neuen Jahr. Ich glaube, das ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich nicht zu einem Auftritt kann. Das schlechte Gewissen euch gegenüber ist riesig und es tut mir so leid. Aber ich kann es leider nicht ändern“, schreibt Malolepski weiter.

Doch allzu lang scheinen die Fans nicht auf ihren Olaf verzichten zu müssen. Das Konzert, das eigentlich am 5. Januar 2024 hätte stattfinden sollen, wurde bereits neu terminiert. Man wolle nun einen neuen Anlauf am 16. Februar 2024 starten.

Nun müsse er sich aber erst einmal schonen, sagt Olaf, „aber jetzt ist erstmal Ingwertee und Hühnersuppe angesagt. Bitte seid mir nicht böse!“ Böse ist ihm sicher keiner seiner treuen Fans. Schließlich kann er ja nichts dafür, dass er mal krank geworden ist. Und wenn eines immer an erster Stelle stehen sollte, dann ist es schließlich die Gesundheit.