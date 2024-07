Zuwachs bei den Ochsenknechts: Neuester Beitrag zeigt die Baby-Kugel

Berlin vibriert vor Freude! Inmitten des Trubels der Fashion Week in der deutschen Hauptstadt gibt es einen ganz besonderen Grund zum Feiern: Wilson Gonzalez Ochsenknecht wird zum ersten Mal Vater.

Dabei wurde die süße Nachricht, die schon länger als Gerücht durch die Medien schwirrte, endlich von seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht bestätigt.

Ochsenknecht: Wilson Gonzales schlägt neues Kapitel auf

Schwesterchen Cheyenne teilte während ihres Aufenthaltes in Berlin mehrere Fotos und Videos, die nicht nur die neuesten Modetrends zeigten, sondern auch einen ganz besonderen, runden Babybauch. In ihrer Instagram-Story platzierte sie liebevoll ihre Hand auf dem Bauch einer schwangeren Frau, gekleidet in stylische Leggings mit Leopardenmuster und einer schicken schwarzen Bluse.

Der Hashtag „#Tanti wartet ganz ungeduldig“ neben einem Verweis auf ihren Bruder Wilson Gonzalez lässt keine Fragen mehr offen. Über die Freundin von Wilson Gonzalez ist bisher wenig bekannt. Sie hat bisher weder auf seinem Instagram-Account noch in der Familien-Dokumentation „Diese Ochsenknechts“ eine Rolle gespielt. Mit der bevorstehenden Geburt ihres Kindes könnte sich das jedoch ändern. Fans dürften jedenfalls gespannt sein, wer die Frau an Wilsons Seite ist.

Damit tritt der älteste Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht nun in die Fußstapfen seiner jüngeren Geschwister, die bereits eigene Familien gegründet haben. Jimi Blue und Cheyenne sind bereits Eltern, und ihre Kinder genießen die familiäre Nähe zueinander. Mit der bevorstehenden Ankunft des neuen Familienmitglieds wird der Clan noch größer und vermutlich auch noch enger verbunden.