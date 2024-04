Netflix lässt Fan-Herzen im April erschaudern

Auch im April bietet Netflix ein echtes Feuerwerk an Spannung und Unterhaltung an! Dabei feiert der Streaming-Gigant den Start in den April mit einer Welle neuer Serien und Filme. Schließlich lässt der Anbieter vor allem die Herzen aller True-Crime-Enthusiasten höherschlagen.

Netflix entführt Fans in das Berliner Nachtleben

Netflix bleibt seiner Linie treu und versorgt seine Zuschauer mit einer beständigen Dosis an Spannung und Unterhaltung. Dabei dürfen sich Fans diesen Monat auf eine Vielfalt von hochkarätigen Neuerscheinungen freuen, die von packenden Verfolgungsjagden bis zu düsteren Kriminalfällen reichen. Berlin, 2012: Die Nacht wird zum Albtraum. Ein Serienkiller hält die Stadt in Atem und streift durch die Clubs der Metropole.

+++ Netflix: Böses Spiel im April – ab dem 17. wird’s heftig +++

„Crime Scene Berlin: The Nightlife Killer“ entführt die Zuschauer auf Netflix in eine Zeit, in der das pulsierende Berliner Nachtleben von einer grausamen Mordserie überschattet wurde. Doch die dreiteilige Dokumentation nimmt uns nicht nur in die dunklen Gassen Berlins mit, wo die Feiernden plötzlich zu Opfern wurden. Die Serie beleuchtet den erschreckenden Fall mit exklusiven Einblicken, packenden Zeugenaussagen und den emotionalen Berichten der Hinterbliebenen.

Netflix mit „Jennifers Tat“ & Co.

„Dead Boy Detectives“ entführt uns in eine übernatürliche Welt, in der junge Detektive gegen böse Mächte kämpfen, um Leben zu retten und Gerechtigkeit zu bringen. Die Dokumentation „Jennifers Tat“ rückt einen schockierenden Kriminalfall ins Licht, bei dem ein Notruf eine junge Frau plötzlich zur Hauptverdächtigen macht. Ein Fall, der die Zuschauer bis zur letzten Sekunde fesseln wird.

Der April im Überblick:

3. April: „Crime Scene Berlin: The Nightlife Killer“

5. April: „Das antisoziale Netzwerk: Memes, Verschwörungstheorien und Gewalt

10. April: „Jennifers Tat“

17. April: „Unsere lebende Welt“

25. April: „Dead Boy Detectives“

Netflix macht den April zu einem Monat voller Entdeckungen und Nervenkitzel. Dabei bietet der Streaming-Anbieter mit einem Mix aus True-Crime-Dokus, actiongeladenen Serien und lehrreichen Dokumentationen für jeden Geschmack etwas.