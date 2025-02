Netflix bestätigt: Am 24. April 2025 hat das Drama ein Ende

Es ist eine der beliebtesten Serien, die Netflix zu bieten hat: „You – Du wirst mich lieben“. Vier Staffeln der Drama-Serie rund um den mordenden Psychopathen Joe Goldberg (gespielt von „Gossip Girl“-Star Penn Badgley) durften wir bei Netflix bereits sehen. Nun nimmt das Drama mit der fünften Staffel sein Ende.

Endlich, kann man sagen, war der Cliffhanger am Ende von Staffel vier doch mehr als brutal. Wir erinnern uns: Joe hatte mittlerweile einen Professoren-Job angenommen, war selbst in den Mittelpunkt eines Mord-Komplotts geraten, schien zwischenzeitlich gar seine Selbstbeherrschung zu verlieren.

Netflix läutet das Ende von „You – Du wirst mich lieben“ ein

Nun also Staffel 5, die, so kündigte es Netflix an, auch das Ende der Serie bedeuten wird. Ein schwerer Schlag für die Fans, die zu Tausenden „You“ bingewatchten, nicht genug von Hauptdarsteller Penn Badgley bekamen.

Und wie die Staffeln zuvor dürfte auch Staffel 5 wieder dramatisch werden. In einem Trailer heißt es direkt zu Beginn: „Hallo du, erinnerst du dich an mich? Denn ich erinnere mich an dich. Wir sind zurück an dem Ort, an dem alles begann. Es ist eine Menge passiert in diesen vielen gemeinsamen Jahren. Identitäten, Städte, Liebe. Komplikationen. Aber all das hat mich hierhergeführt, dorthin, wo ich immer sein sollte.“ Dazu werden all die Bilder der Frauen gezeigt, denen Joe in den Jahren begegnete.

Die Fans jedenfalls sind schon extrem gespannt, wie es am 24. April 2025 weitergeht. „Ich möchte mich nicht verabschieden, finde aber, dass man jetzt noch einen guten Zeitpunkt erwischt. Denn ich habe das Gefühl nach Staffel 3, die teils schleppend lief, wurde es etwas schlechter“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei YouTube. Oder: „Ich werde es ohne Pause durchsuchten, um es dann wieder unendlich zu vermissen.“ Wir dürfen also gespannt sein!