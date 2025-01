Netflix-Abonnenten sauer: „Ihr wollt doch, dass unsere Herzen brechen!!!“

Fans der Drama-Komödie „Ginny & Georgia“ haben bald großen Grund zur Freude. Nach langer Wartezeit können die Zuschauer jetzt eigentlich aufatmen! So hat das Streamingportal Netflix verkündet, dass ab dem 5. Juni 2025 die langersehnte dritte Staffel Teil seines vielfältigen Angebots wird.

Dennoch hält sich die Freude der Fans in Grenzen. Unter dem Beitrag auf Instagram lassen sich viele wütende Fanreaktionen erkennen. Was bringt sie so zur Verzweiflung?

Netflix-Abonnenten: Wartezeit wird zur Zerreißprobe

Bis jetzt konnten die Abonnenten lediglich die erste und zweite Staffel verfolgen. Dabei erwies sich die erste Staffel als wahrer Zuschauermagnet und zählte zu den meistgesehenen Serien auf Netflix im Jahr 2021. Und auch die zweite Staffel wusste zu überzeugen! So wurden die neuen Folgen mehr als 180 Millionen Stunden unmittelbar nach ihrem Netflix-Start verfolgt. Wenig verwunderlich also, dass man sich dazu entschloss, Staffel 3 und Staffel 4 ins Angebot zu integrieren.

Dennoch ließ der Streamingriese seine Kunden sehr lange warten. Normalerweise dauert es ungefähr ein Jahr, bis Fans eine weitere Staffel ihrer Serie auf Netflix abrufen können. Daher hätte man mit dem Startschuss der dritten Staffel schon Anfang 2024 rechnen können. Doch durch den Hollywood-Streik wurden damals viele Produktionen gestoppt und einzelne Serien verschoben.

Netflix-Serie „Ginny & Georgia“: Ideal für Dramedy-Fans!

Für alle, die „Ginny & Georgia“ noch nicht kennen, bietet Netflix nun die perfekte Gelegenheit, in die Welt der packenden Serie einzutauchen: Sie dreht sich um die 15-jährige Ginny und ihre Mutter Georgia, die mit einer spannungsgeladenen Vergangenheit und einem ständigen Wechsel zwischen heiteren und dramatischen Momenten konfrontiert sind.

Auf ihrer Reise durch Geheimnisse und die Herausforderungen des Erwachsenwerdens lernen sie, sich immer wieder zu verändern. Wer einen Gefallen an vielschichtigen Charakteren, emotionale Tiefen und überraschenden Wendungen hat, wird hier auf seine Kosten kommen. Denn auch in der dritten und vierten Staffel erwarten die Zuschauer neue Geheimnisse, dramatische Wendungen sowie noch mehr überraschende Momente!

Trotz der Bekanntgabe des Startes der 3. Staffel auf Instagram zeigen sich viele Fans genervt und lassen ihrem Unmut in den Kommentaren freien Lauf. Doch was stößt sie so übel auf? Hauptsächlich geht es um die lange Wartezeit zwischen den Staffeln, die viele als zu lang empfinden. Dennoch fiebern schon viele User dem Startschuss fröhlich entgegen. Die Strahlkraft und die Beliebtheit der Serie wird besonders durch über 30.200 Likes deutlich.

Die Fanreaktionen könnten unterschiedlicher nicht sein

Hier ein kleiner Auszug vereinzelter Fanmeinungen: