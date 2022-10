Netflix: Zuschauer staunen über Neuauflage DIESES Märchens – „Besser als die Disney-Version“

Normalerweise gilt die Walt Disney Company als Anlaufstelle Nummer eins für alle Märchen- und Fantasy-Fans. Nun hat sich jedoch auch Star-Regisseur Guillermo del Toro für Netflix an eine jahrhundertealte Märchengeschichte gewagt. Sie sorgt schon jetzt für mehr Begeisterung als der diesjährige Vorgänger bei Disney+.

Es geht um die beliebte Kinderbuchfigur des italienischen Autors Carlo Collodi: Pinocchio. Während Filmfans zu Beginn des Jahres noch der Realverfilmung aus dem Hause Disney entgegengefiebert haben, scheinen sie nun noch größere Hoffnung in die Produktion von Netflix zu stecken.

Netflix veröffentlicht eigene „Pinocchio“-Verfilmung

Anders als erwartet hat sich Disneys Realverfilmung von „Pinocchio“ als Flop bei vielen Zuschauern entpuppt. Auf dem Bewertungsportal „IMDb“ schreibt ein Zuschauer: „Der Film ist keine gelungene Produktion, trotz all der erfolgreichen Schauspieler und Schauspielerinnen in der Besetzung trotz großer Anstrengungen. Denn es gibt keine Seele in dem Film.“ Andere bezeichnen den Film sogar als „eine Beleidigung für den Klassiker von 1940“ und als das „bisher schlechteste Disney-Remake“.

Die enttäuschte Reaktion des Publikums dürfte nun vor allem Guillermo del Toro in die Karten spielen. Der Oscarpreisträger hat sich selbst an eine Neuinterpretation des Märchens gewagt und die Geschichte des berühmten Holzjungen in Stop-Motion-Form erzählt. Dabei herausgekommen ist ein Musical mit Einflüssen aus den Genres Komödie, Fantasy und Drama.

Bereits erste Bilder sowie ein Trailer lassen die Herzen der Fans höher schlagen. Anders als bei den ersten Einblicken in die „Pinocchio“-Version bei Disney+ sorgt die Animation in diesem Fall für leuchtende Augen beim Publikum.

In den sozialen Medien überschlagen sich die Komplimente und Lobeshymnen für del Toro bereits vor dem Netflix-Release am 24. November. Die Fans scheinen sich, ohne den Film gesehen zu haben, überaus sicher zu sein.

„Guillermo del Toros Pinocchio“ soll die Realverfilmung von Disney+ überschatten. Foto: Netflix

Netflix-Animationsfilm lässt alle staunen: „Eine Million Mal besser als Disney“

„Besser als die Disney-Version“ und „sieht schon jetzt eine Million Mal besser aus als die Disney-Version“, heißt es als Reaktion auf die ersten Eindrücke. Außerdem beklagen einige Filmfans, dass es der Streifen wohl nie auf die große Leinwand schaffen wird. „Ich würde alles tun, um ihn in den Kinos zu sehen“, ärgert sich einer von ihnen über das verschenkte Potenzial.

Und auch Kritiker haben für den Animationsfilm nur positive Worte übrig. „Das schiere Talent, das während des gesamten Films auf der Leinwand zu sehen ist, sorgt für ein beeindruckendes Erlebnis, bei dem man sich fragt, wie es jemandem gelingen kann, ein so wunderschönes und lebendiges Stop-Motion-Stück zum Leben zu erwecken“, berichtet Ben Rolph vom „Discussing Film“-Portal.

Er vermutet sogar, dass der Film im kommenden Jahr für einen Oscar als „Bester Animationsfilm“ im Rennen sein wird. Zuzutrauen wäre es der Academy, schließlich haben sie Regisseur Guillermo del Toro 2018 gleich zwei Goldjungen für seinen Film „Shape of Water“ verliehen.

„Guillermo del Toros Pinocchio“ ist seit dem 24. November 2022 bei Netflix verfügbar.