Netflix: Preisgekrönte Serie wird nach acht Staffeln eingestampft – Zuschauer verwirrt

Dieses Ende dürfte einige Netflix-Kunden schockieren. Während die Kunden des Streamingdienstes noch darauf warten, dass die vorletzte Staffel endlich verfügbar ist, kündigt die Produktion hinter der Serie bereits das große Finale an. Die Stars der Show versprechen, sich „mit einem Knall verabschieden“ zu wollen.

Die Rede ist von der Fantasy-Serie „Outlander“, die hierzulande im Programm von Netflix zu sehen ist. Während Staffel 7 noch in der Produktion steckt, geben die Macher des Historiendramas bekannt, dass nach Staffel 8 Schluss sein soll. Die Reaktionen der Zuschauer überraschen.

Netflix-Kunden müssen sich auf Abschied gefasst machen

Aktuell haben die Kunden von Netflix Zugriff auf sechs Staffeln „Outlander“. Die neue Staffel soll voraussichtlich im nächsten Jahr folgen, wird allerdings gerade noch in Schottland gedreht. Die Fans dürfen sich anschließend über ganze 16 neue Folgen freuen. Im Januar 2023 ist die Serie nun sogar um eine achte Staffel verlängert worden, doch die frohe Botschaft hat einen Haken. Nach zehn weiteren Folgen soll „Outlander“ schließlich sein Ende finden.

„Jede gute Geschichte muss zu einem Ende kommen“, sagt Hauptdarsteller Sam Heughan in einer Videobotschaft an die Fans. Sein Schauspielkollege John Bell fügt hinzu: „Wir werden uns mit einem Knall verabschieden und die Geschichte so erzählen, wie sie sein sollte.“

„Outlander“ wird abgesetzt: Netflix-Kunden reagieren unerwartet

In den sozialen Medien zeigen sich die Nutzer sichtlich überrascht von der Ankündigung, allerdings aus unerwarteten Gründen. Offenbar haben viele von ihnen nicht damit gerechnet, dass überhaupt noch neue Folgen von „Outlander“ produziert werden und die Serie sich rund zehn Jahre nach ihrem Start noch großer Beliebtheit erfreut. „Ich habe die ersten beiden Staffeln gesehen und vergessen, dass sie überhaupt existieren“, spottet ein Twitter-Nutzer. Ein anderer kommentiert: „Heilige Scheiße, die Serie läuft immer noch?“

Dabei sollte man nicht außer Acht lassen, dass „Outlander“ so gut wie jährlich für die Golden Globes und den Saturn Award nominiert wird. Um die 30 Fernsehpreise hat das Geschichtsdrama schon abräumen können. Dennoch beteuert ein weiterer Twitter-Nutzer: „Diese Sendung hat zu lange gedauert, sie hätte schon früher enden sollen. Sie hatte große Chancen, auf eine großartige Weise zu enden.“

„Outlander“ basiert auf den gleichnamigen Büchern von Diana Gabaldon und handelt von einer ehemaligen Militärkrankenschwester aus dem Zweiten Weltkrieg in Schottland, die vom Jahr 1945 ins Jahr 1743 zurückversetzt wird. Dort lernt sie einen Highland-Krieger kennen, verliebt sich in ihn und heiratet ihn sogar.