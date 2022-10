Netflix lässt „Haus des Geldes“-Star wieder auferstehen – „Wird episch“

Wer einmal tot ist, kann nicht wieder auferstehen? Wenn es nach Netflix geht, dann schon. Der Streaminganbieter hat eine neue Serie angekündigt, bei der schon der Trailer für Begeisterung sorgt.

Achtung, Spoiler zu Staffel 2 von „Haus des Geldes“! Im Mittelpunkt: Berlin. Der exzentrische Bankräuber ist mit dabei, als eine Truppe spanischer Ganoven in der Banknotendruckerei eine Geiselnahme vollziehen. Der Clou: Eigentlich stirbt Berlin in Staffel zwei von „Haus des Geldes“ – bis jetzt, denn Netflix bringt den skrupellosen Charakter mit einer eigenen Serie zurück.

Netflix dreht Spin-Off mit „Haus des Geldes“-Charakter Berlin

Acht Folgen lang soll das „Haus des Geldes“-Spin-Off „Berlin“ sein. Die Serie, ist bereits das zweite Spin-Off-Projekt, das nach dem spanischen Original erscheinen soll. Geplant ist der Ableger für 2023.

Das ist Netflix:

Das Unternehmen wurde bereits 1997 gegründet – zunächst war es nur eine Online-Videothek, die Filme und DVDs versendete

Inzwischen zählt der Streamingdienst weltweit über 220 Millionen Abonnenten

Die Kosten für ein Abo liegen zwischen 7,99 Euro (Basis-Abo) und 17,99 Euro (Premium) pro Monat

Zu den erfolgreichsten Produktionen gehören Serien wie „Squid Game“, „Stranger Things“, „The Crown“ oder „Bridgerton“

Die Produzenten kündigten bereits an: „Berlins Charakter hat die schillerndste Persönlichkeit, um sie in ein anderes Universum zu versetzen. Uns gefiel die Idee, eine neue Bande in Berlin einzuführen, die sich in einem völlig anderen emotionalen Zustand befindet.“ Ein neuer Trailer bestätigt: Diese Serie hat Potenzial.

Netflix-Fans flippen wegen „Berlin“-Ankündigung aus

Auf Youtube sorgen die ersten Szenen bei den Fans für Begeisterung. Vor allem deshalb, weil anscheinend viele ihre Meinung über „Berlin“ im Laufe der ersten beiden Staffeln geändert haben.

Während Schauspieler Pedro Alonso in seiner Rolle als Berlin zu Anfang noch als großer Bösewicht gehandelt wurde, kullerten bei seinem Tod am Ende von Staffel 2 bei vielen die Tränen. Berlin legt eine starke Charakterentwicklung hin. Wie er sich als Hauptrolle seiner eigenen Serie schlagen wird, bleibt abzuwarten. Die Vorfreude bei den Netflix-Fans ist jetzt aber schon riesig.

Kommentare wie „Wenn der Professor das Herz der Gruppe war, ist Berlin der Herzschlag“, „Ein großartiger Charakter, der zu früh weg war. Wir verdienen dieses Spin-Off“, „Berlin verdient seine eigene Show“ oder „Das wird episch“, zeigen, was die Fans von der kommenden Produktion halten.

