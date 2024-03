Netflix-Hit „Love is Blind“: Kandidatin vergleicht sich mit Megan Fox – Ex von Hollywood-Star reagiert eindeutig

Mit der Dating-Show „Love is Blind” hat Netflix einen echten Hit gelandet. Neben dem US-Format laufen auf dem Streamingdienst derzeit auch Episoden aus Schweden, Japan und Brasilien. Und in allen Staffeln gibt es für die teilnehmenden Kandidaten nur ein Ziel: Hochzeit.

Das Konzept der Netflix-Sendung ist ganz einfach: Um Aussehen und andere äußerliche Merkmale geht es hierbei nicht. Die Kandidaten lernen sich hinter zugehaltener Türe kennenlernen und verloben sich im besten Fall, ohne sich je gesehen zu haben.

In der sechsten Staffel der „Love is Blind“-US-Version setzt eine Kandidatin aber doch auf ihr Äußeres, um ihren potenziellen Verlobten von sich zu überzeugen. Sie vergleicht sich mit Hollywood-Schönheit Megan Fox. Eine Äußerung, die ganz offenbar einiges an Diskussionsbedarf auslöste!

Denn jetzt äußert sich sogar Megan Fox‘ Exmann Brian Austin Green zum irren Vergleich.

Netflix: „Love is Blind“-Star vergleicht sich mit Megan Fox

Megan Fox zählt zu einer der schönsten Frauen der Welt, ist für Männer so etwas wie DIE Traumfrau schlechthin. Auch wenn die Optik des „Transformers“-Stars nicht von ungefähr kommt. Denn wie viele andere Hollywood-Schauspielerinnen hat sich auch Megan für die eine oder andere Sache unters Messer gelegt.

Bei „Love is Blind“ scheint sie mit Kandidatin Chelsea Blackwell jetzt eine Doppelgängerin zu haben. Zumindest behauptet die Netflix-Teilnehmerin, schon öfter mit der Berühmtheit verglichen worden zu sein. Ob Chelsea wirklich wie Megan Fox aussieht, darüber lässt sich als Zuschauer streiten. Ihr Verlobter Jimmy Presnell (ja, die beiden haben sich in der Netflix-Show verlobt!) sieht das Ganze dagegen etwas anders und erzählt in dem Format fast schon empört, nachdem er seine Verlobte erstmals zu Gesicht bekam: „Sie hat mich angelogen und erzählt, sie sehe aus wie Megan Fox“.

Netflix-Hit „Love is Blind“: Megan Fox‘ Ex reagiert

Und auch Megans Ex Brian Austin Green muss fast schon schmunzeln, als man ihm die Frage stellt, was er vom optischen Vergleich der beiden Frauen halte. Gegenüber „TMZ“ betont er, dass es nicht klug von Chelsea gewesen sei, sich mit seiner Ex-Frau zu vergleichen. „Es hat den Anschein, als seist du geradezu offen für Kritik“, so der „Beverly Hills 90210“-Star über Chelsea.

Ob der Vergleich stimmt, will Brian nicht sagen, denn seine Ex Megan sei eine „einzigartige Schönheit“ und „möglicherweise die schönste Frau der Welt.“ Diese Reaktion ist eindeutig genug. Brian und Megan waren von 2010 bis 2021 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder.

Im Netz tummelten sich nach der Ausstrahlung der besagten „Love is Blind“-Episode zahlreiche Kommentare. „Das Einzige, was die zwei Frauen gemeinsam haben, ist, dass sie beide zwei Augen, eine Nase und einen Mund haben“ oder „Da hat jemand offenbar noch nie in den Spiegel geschaut“ sind nur einige der Meinungen der Netflix-Zuschauer über Chelseas Äußerung.

Wie nun das Liebeskarussell zwischen Chelsea Blackwell und ihrem Verlobten Jimmy Presnell bei „Love is Blind“ weitergeht, das kannst du aktuell bei Netflix sehen. Bis auf die beiden finalen Folgen – diese werden erst in den kommenden Tagen beim Streamingdienst-Anbieter gezeigt.