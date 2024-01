Netflix: Krasse Änderungen geplant! Kunden müssen sich vorsehen

Seit Oktober 2021 dürfen sich Fans des Streaming-Riesen auf eine coole Erweiterung freuen: die Netflix Games. In der virtuellen Welt von Stranger Things, Into The Dead & Co. blüht jedes Gamer-Herz auf. Doch nun erwartet treue Spieler wohlmöglich eine böse Überraschung.

Netflix: Macht der Anbieter sich DAMIT unbeliebt?

Vermutlich wird dieses Thema in den Büros von Netflix heiß diskutiert, denn der erfolgreiche Konzern überlegt allem Anschein nach, seine hauseigenen Spiele nicht mehr kostenlos für seine Abonnenten anzubieten. Laut dem Wall Street Journal erwägt der Streaming-Riese, In-App-Käufe und Werbung in seine Spiele zu integrieren. Doch warum dieser plötzliche Umschwung?

Bisher waren alle Netflix-Spiele kostenlos und stets ohne lästige Werbung – eine erfreuliche Maßnahme, die besonders darauf abzielte, neue Kunden anzulocken. Doch das soll sich nun ändern! Eine Analyse von Apptopia zeichnete im Oktober 2023 folgendes Bild: Weniger als ein Prozent der weltweiten Netflix-Abonnenten spielte täglich ein Spiel.

Netflix: Drastische Änderung könnte in die Hose gehen

Demnach zeigt die Analyse, dass das Interesse der Abonnenten offenbar weitaus mehr auf Filmen und Serien als auf Spielen liegt. Grund genug für Netflix zu überlegen, ob In-App-Käufe und Werbung in die Spiele integriert werden sollten.

Bislang galt bei Netflix die Devise, den Spieleentwicklern die Freiheit zu lassen, sich ausschließlich auf das Spielerlebnis zu konzentrieren, ohne sich um Werbung oder In-Game-Zahlungen sorgen zu müssen. Ein freudiger Schritt, den Greg Peters, Co-Chief Executive von Netflix, im April 2023 stets gegenüber Investoren betonte. Allerdings zeigt die aktuelle Debatte, dass bei Netflix nichts in Stein gemeißelt ist.

Demnach deutet alles darauf hin, dass In-App-Käufe vor allem für anspruchsvollere Spiele in Erwägung gezogen werden, um die hohen Entwicklungskosten besser abzudecken. Werbung könnte möglicherweise nur im Rahmen eines speziellen Werbeabos von Netflix erscheinen.