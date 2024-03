Netflix-Abonnenten vergeht am Ostersonntag die Feiertagsfreude

Was gibt es Schöneres, als sich am Feiertag faul auf die Couch zu fläzen, ein schönes Stück Kuchen zu essen, einen Kaffee zu trinken, und die Zeit einfach mit Filmen und Serien zu verplempern. Seit es Video-on-Demand-Plattformen wie Netflix, Amazon Prime Video und Co. gibt, muss man nicht einmal mehr warten, bis das cineastische Highlight des Tages angesehen werden kann. Doch auch die großen Streamer wie Netflix oder auch Disney Plus haben ihre Grenzen.

Und so müssen auch immer mal wieder geliebte Filme oder Serien verschwinden. Warum? Das erklärt Netflix auf seiner Homepage. Dort heißt es: „Netflix erwirbt Lizenzen für Serien und Filme von Studios auf der ganzen Welt. Obwohl wir darum bemüht sind, die Titel, die Sie sehen möchten, zu behalten, müssen einige Titel aufgrund von Lizenzvereinbarungen aus dem Programm genommen werden.“

Netflix nimmt Batman-Trologie aus dem Programm

Und so werden sich wohl einige Fans des Comichelden Batman am Ostersonntag verwundert und wohl auch etwas traurig die Augen reiben. Denn dann werden gleich drei Filme des dunklen Ritters nicht mehr abrufbar sein.

So kündigte Netflix an, die Filme „Batman Begins“, „The Dark Knight“ und „The Dark Knight Rises“ zum Ende des Monats aus dem Sortiment zu nehmen. Ein herber Schlag, gehören die drei Filme zu den best-bewerteten im gesamten Netflix-Programm.

Doch es gibt auch gute Nachrichten für die Kino-Fans. Dürfen sich Netflix-Abonnenten doch auf etwas zum Lachen freuen. Ab dem vierten April zeigt Netflix die ersten drei Teile der „Beverly Hills Cop“-Reihe. Für Krimi-Fans gibt es ab dem ersten April die ersten vier Staffeln von „Sherlock“ und Fans des englischen Königshauses sei das Drama „Scoop: Ein royales Interview“ mit „Akte-X“-Legende Gillian Anderson ans Herz gelegt. Der Film startet am 5. April bei Netflix. Langweilig dürfte es also auch im April 2024 nicht werden.