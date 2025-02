Nadja Uhl: Kurz nach Ausstrahlung von „Die Jägerin“ erreicht sie die Botschaft

Seit Jahren steht Nadja Uhl für die Krimi-Filme „Die Jägerin“ vor der Kamera. In der ZDF-Reihe spielt sie dabei die Staatsanwältin Judith Schrader und ermittelt mit ihren Kollegen in den verschiedensten Fällen.

Am Montagabend (3. Februar) setzt der Sender auf eine neue Ausgabe namens „Die Jägerin – Gegen die Wut“. Doch kann man damit beim TV-Publikum landen? Ein Tag nach der Ausstrahlung herrscht Gewissheit.

Neuer Fall mit Nadja Uhl

Worum geht es in dem Fall „Die Jägerin – Gegen die Wut“ überhaupt? „Staatsanwältin Judith Schrader soll eine komplizierte Ermittlung führen – eine kurdischstämmige Politikerin wurde in ihrer Wohnung attackiert? Judith Schrader zögert, den Ermittlungsauftrag anzunehmen, denn sie weiß, dass sie sich auf politisch vermintes Gelände begibt und sie möchte einen Generalverdacht gegen die Polizei nicht unterstützen“, heißt es in der ZDF-Programmankündigung.

Weiter noch: „Doch Oberstaatsanwalt Ronny Paschke stellt Judith für den Erfolgsfall die Rückkehr zum Dezernat ‚Organisierte Kriminalität‘ in Aussicht. So beginnt Judith mit den Ermittlungen. Zusammen mit Hauptkommissar Jochen Montag und seinen Kollegen versucht sie herauszufinden, wer die Politikerin attackiert hat.“ Die Story scheint einigen Zuschauer gefallen zu haben – zumindest, wenn man nach der Quote geht.

Nadja Uhl hat Grund zur Freude

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, konnte sich das ZDF an diesem Abend den Sieg in der Primetime locker holen. Insgesamt waren 5,88 Millionen Zuschauer am Start und bescherten dem öffentlich-rechtlichen Sender somit einen Marktanteil von 22,4 Prozent. Größter Verfolger war an diesem Abend zweifellos RTL mit dem Dschungelcamp. Dort saßen insgesamt vier Millionen Menschen vor den Bildschirmen.

Sendung verpasst? Die Folge „Die Jägerin – Gegen die Wut“ gibt es auch nach TV-Ausstrahlung im Stream in der ZDF-Mediathek.