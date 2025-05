Miley Cyrus: Schock auf der Bühne – plötzlich hat sie starke Schmerzen

Miley Cyrus ist einer der erfolgreichsten Popstars dieser Zeit. Mit Songs wie „Party in the U.S.A“, „Wrecking Ball“ und „Flowers“ verpasste sie ihren Fans Ohrwürmer und inspiriert junge Frauen dazu, an sich selbst zu glauben.

Bereits seit ihrer Kindheit steht die mittlerweile 32-Jährige in der Öffentlichkeit. Als Star der Serie „Hannah Montana“ feierte sie ihren Durchbruch, heute ist sie aus der Musikwelt kaum mehr wegzudenken. Doch auch für die erfahrene Musikerin kann es zu Situationen kommen, mit denen sie keinesfalls gerechnet hatte. Bei einem Auftritt vor zwei Jahren erlitt sie einen medizinischen Notfall – und das mitten auf der Bühne!

Miley Cyrus platzt Eierstockzyste

In der „The Zane Lowe Show“ auf Apple Music vom 21. Mai machte Miley Cyrus nun ein Geständnis, das ihren Fans sicherlich das Blut in den Adern gefrieren lässt. Erst zwei Jahre später traut sich die Sängerin über einen Vorfall zu reden, den sie wohl niemals vergessen wird. Im Dezember 2022 moderierte die Musikerin ihre „Miley’s New Year’s Eve Party“, als sie mitten auf der Bühne plötzlich starke Schmerzen in ihrem Unterleib verspürte.

Der Popstar blickt auf diesen traumatischen Tag zurück und berichtet: „Ich hatte einen medizinischen Notfall. Ich hatte eine geplatzte Eierstockzyste. Wir wussten nicht genau, was los war, also haben wir weiter gemacht.“ Trotz des „extrem schmerzhaften“ Vorfalls bleibt die Sängerin professionell und bringt ihre Moderation an diesem Abend zu Ende.

+++ Taylor Swift: Freund ist sich sicher – es passiert noch dieses Jahr +++

Miley Cyrus betont: „Aber es war wirklich sehr schwer für mich.“ Videos der Neujahrs-Veranstaltung zeigen, dass sich der Popstar seine Schmerzen keineswegs anmerken ließ. Souverän führte die 32-Jährige durch den Abend und gab sogar den ein oder anderen Song zum Besten. Auch andere Prominente wie Hailey Bieber und Kate Beckinsale machten ihre Erfahrungen mit den fiesen Zysten in der Vergangenheit öffentlich.

Mittlerweile scheint Miley Cyrus die traumatische Erfahrung auf der Bühne verarbeitet zu haben. In Zukunft wird die Sängerin garantiert besser auf ihren Körper achten.