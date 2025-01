Mike Heiter: Der Streit mit Elena Miras eskaliert – „Es gibt nur einen Verlierer“

Drama, Baby! Bei Elena Miras (30) und Mike Heiter (30) geht es mal wieder rund. Die beiden A-Promis der Reality-TV-Szene liefern sich erneut eine öffentliche Schlammschlacht – und im Mittelpunkt steht ihre gemeinsame Tochter Aylen (4).

Auf ihre einstige „Love Island“-Liebe folgt nun ein bitteres Nachspiel. 2017 lernten sich Mike und Elena bei „Love Island“ kennen, ein Jahr später kam ihre Tochter Aylen zur Welt. Doch seit der Trennung 2020 fliegen die Fetzen. Der aktuelle Vorwurf von Elena: Mike kümmert sich nicht um seine Tochter!

Elena Miras: Mike Heiter weist Anschuldigungen von sich

Elena packt aus – In einem Instagram-Video behauptet Elena, dass Mike sich null für Aylen interessiere und sie nur zweimal im Jahr sehe. „Die Möglichkeit, Aylen zu sehen, hat Mike jederzeit. Er kann mir jederzeit schreiben oder mich anrufen“, sagt sie. Auch an Aylens letztem Geburtstag sei weder ein Besuch noch ein Geschenk von Mike gekommen.

Doch Mike lässt das nicht auf sich sitzen und zeigt in seiner Insta-Story eine SMS-Nachricht vom 9. Februar 2024 – nur fünf Tage nach dem Dschungelcamp-Finale. Darin erkundigt er sich bei Elena nach ihrer Tochter und sucht den Kontakt. Diese Beweise lügen nicht. Und er kündigt an: „Der Rest folgt …“

„Ich bin gerade voller Emotionen und weiß nicht, was richtig oder falsch ist, aber Elena, leider bringst du mich dazu, dass ich etwas sagen muss“, erklärte Mike in seiner Story. Am Donnerstag (30. Januar) legt er in den sozialen Medien nach. Die Screenshots zeigen, was Mike bereits angekündigt hatte: Etliche Kontaktversuche von Mike Heiter werden von Elena abgeschmettert, so der Anschein.

Neben den Beweisen merkt der RTL-Star außerdem an: „Es wird hierbei leider nur einen Verlierer geben, und das sind wir drei.“ Da hat er wohl recht. Die ständigen öffentlichen Streitereien schaden nicht nur ihnen, sondern vor allem ihrer kleinen Tochter Aylen.