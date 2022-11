Mickie Krause: Endgültiger Abschied – „Ganz schön traurig“

Es ist ein großer Verlust für den „Megapark“. Und es ist ein noch größerer Verlust für die Tausenden Fans, die jeden Sommer wieder in die Kultdisco auf Mallorca strömten, um ihn zu sehen. Der Vertrag zwischen „Megapark“ und Mickie Krause ist ausgelaufen. Mickie Krause hat am Donnerstag seinen letzten Auftritt hinter sich gebracht.

Es ging um die Gesundheit. 2021 bekam der 52-Jährige die Schockdiagnose Blasenkrebs. Eine Diagnose, die ihn sein Leben überdenken und umsortieren ließ. Er wolle ein wenig kürzertreten, verriet Mickie Krause. Weniger Konzerte, dafür mehr Zeit für die Familie und Freunde, wie er am vergangenen Samstag (29. Oktober 2022) bei der „Schlagernacht des Jahres“ in Oberhausen verriet.

Mickie Krause spricht über seinen Abschied

„Ich finde, irgendwann hat auch meine Familie mal verdient, ein bisschen mehr von mir zu haben und deshalb wird alles im nächsten Jahr etwas exklusiver“, so der Mann, der mit Songs wie „10 nackte Friseusen oder „Schatzi schenk‘ mir ein Foto“ spielend ganze Hallen zum Ausrasten bringen kann.

Er wolle es nun deutlich ruhiger angehen lassen, erklärt Krause: „Es ist wichtig, mit der Familie Zeit zu verbringen, mit den Freunden mal ordentlich saufen zu gehen, ist ja auch wichtig. Spaß zu haben, in der Woche mal ein bisschen Fußball spielen, laufen gehen … das reicht eigentlich schon. Ich bin rundum glücklich und ich bin gesund und munter.“

Es sei ihm gegönnt, auch wenn viele Fans den Partysänger jetzt schon vermissen. „Ganz schön traurig“, schreibt beispielsweise ein Krause-Fan auf Instagram. Und ein anderer ergänzt ehrfurchtsvoll: „Er ist und bleibt der Nachfolger des Schlagerkönigs Jürgen Drews.“

Die „Schlagernacht des Jahres“ mit Stars wie Thomas Anders, Matthias Reim oder Mickie Krause ist in diesem Jahr noch in Berlin (5. November 2022), Erfurt (12. November 2022) und Frankfurt (19. November 2022). Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.