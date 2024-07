Michelle: Nacktfoto mit Eric Philippi – „Herzliches Beileid“

Das Internet ist gnadenlos. Jeder noch so kleine Makel wird hier bis aufs letzte Detail analysiert, beschimpft und hervorgehoben. Das bekommen oft besonders große Stars zu spüren. Logisch, werden ihre Bilder doch von vielen Menschen gesehen. Umso größer also die Chance, dass da auch ein paar Unverbesserliche dabei sind.

Das weiß auch Michelle. Die Schlagersängerin stand schon immer im Mittelpunkt. Doch seit sie mit dem 25 Jahre jüngeren Eric Philippi zusammen ist, schauen noch mehr Leute ganz genau hin.

Michelles sexy Foto mit Eric Philippi

Darauf scheint Michelle aber nun keine Lust mehr zu haben und schießt gegen ihre Hater zurück. So teilte die Sängerin ein Foto, das die beiden, nur in Unterwäsche bekleidet an einem Küchentresen stehend zeigt. Auf ihre nackten Pobacken hat sie in einem Herzchen die Sätze „Lieb mich“ und „Lass es sein“ gephotoshopped. Dazu schreiben die beiden: „Ein herzliches Beileid an alle Menschen, die denken sie müssten Andere auf übelste Art und Weise beleidigen, um sich besser zu fühlen! Erinnert euch an Liebe!“

Bei Fans und Freunden kommt die Aussage gut an. So schreibt beispielsweise Sängerin Mia Julia Brückner bezugnehmend auf den Instagram-Post: „Ich weiß nicht, warum gewisse Menschen das Alter von anderen so respektlos runtermachen. Was machen sie selbst irgendwann? Ab 40 die Klippe runter? Schämt euch!! Wir wünschen uns doch alle, gesund zu sein, um irgendwann richtig, richtig alt zu werden. Lass dir bloß nichts einreden, liebe Michelle. Du bist noch weeeit weg von alt! Du bist eine tolle Lady! An alle anderen Frauen: Hört nicht auf sowas, wir dürfen altern. Wir haben trotzdem eine Daseinsberechtigung und es gibt auch Männer, die auf FRAUEN stehen und nicht nur auf junge Hüpfer.“

Und eine andere Followerin ergänzt: „Tolles Bild als Statement. Ich finde euch klasse. Glücklich sein, das ist das Wichtigste! Alle die haten, sind es definitiv nicht.“