Michael Wendler: Ehefrau Laura Müller macht es öffentlich – DAS soll jetzt jeder sehen

Ihre Liebe steht seit Beginn der Beziehung in der Kritik. Erst war es der große Altersunterschied zwischen Michael Wendler und Laura Müller, der einige Menschen skeptisch werden ließ. Spätestens seit dem Verschwörungs-Skandal um den Schlagerstar sind sich noch mehr von ihnen sicher, dass die 20-Jährige ohne den Sänger besser dran wäre.

Manche Fans haben sogar schon gemunkelt, ob Laura Müller und Michael Wendler überhaupt noch zusammen sind. Jetzt reagiert die Influencerin mit einem eindeutigen Post auf die Trennungs-Gerüchte.

Michael Wendler und Laura Müller feiern ersten Hochzeitstag zu dritt

Große Freude bei Michael Wendler und Laura Müller. Das Paar feiert seinen ersten gemeinsamen Hochzeitstag. Und das sogar zu dritt!

Michael Wendler und Laura Müller sind seit Oktober 2018 ein Paar. Foto: IMAGO / auslöser-photographie

Mit einem Kussbild verkündet das Model stolz: „Ich liebe dich für immer! Erster Hochzeitstag und zu dritt!“ Nein, die Rede ist nicht etwa von Michaels Tochter Adeline Norberg oder einem gemeinsamen Baby, sondern ihrem Welpen „Tiger“. Der Labrador ist erst vor Kurzem ins Wendler-Haus eingezogen.

----------------------------------------

Das ist Laura Müller:

Laura Sophie Müller wurde am 30. Juli 2000 in Tangermünde geboren

Ihr bürgerlicher Name lautet seit ihrer Hochzeit im Juni 2020 Laura Sophie Norberg

Durch ihre Beziehung mit Schlagerstar Michael Wendler wurde sie berühmt

Im Januar 2020 zog sich Laura Müller für das Männermagazin „Playboy“ aus

Im Sommer 2020 heiratete sie Michael Wendler in den USA

----------------------------------------

Michael Wendler: Ehefrau Laura kann sich Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen

Doch das war noch lange nicht alles. Laura Müller scheint wieder voll und ganz in ihrem Element zu sein. Nachdem es monatelang keinen einzigen Post auf ihrem Instagram-Profil gegeben hat, veröffentlicht die 20-Jährige anlässlich ihres Hochzeitstages gleich eine ganze Diashow.

Zu dem zweiminütigen Video, das unzählige Fotos und Clips aus ihrer Zeit mit Michael Wendler zeigt, erklärt die Blondine: „Ich liebe Dich so so sehr. Jeder Tag mit Dir ist so unbeschreiblich schön und ich liebe es, deine Frau zu sein!“ Ohja, das sieht man der Influencerin an. Trotz der ganzen Kritik, die im vergangenen Jahr auf das Paar einprasselte, scheint Laura Müller noch genauso verliebt zu sein wie am ersten Tag – und das will sie offenbar auch jedem zeigen.

„Jeden Abend mit Dir einschlafen, jeden Morgen wieder gemeinsam aufwachen – so wünsche ich es mir mein ganzes Leben lang“, schwärmt die ehemalige „Let's Dance“-Teilnehmerin vom Wendler.

----------------------------------------

----------------------------------------

Nachdem Laura nun also wieder wie gewohnt ihre Beziehung in die Öffentlichkeit trägt, dürfen wir gespannt sein, wie viel sie sonst noch aus ihrem Privatleben preisgeben wird.

Wir erinnern uns: In der gemeinsamen Doku-Soap sprach Laura Müller sogar offen über ihr Sexleben mit Michael Wendler. Mehr dazu hier >>>