Michael Wendler und Laura Müller: Sie wagen den nächsten Schritt

Für Michael Wendler war klar, dass er zusammen mit seiner Frau Laura Müller fernab von Deutschland in den USA leben will. Der Schlagerstar hat sich ein ruhigeres Leben in Florida aufgebaut. Bislang lebten der Musiker und das Playboy-Covergirl zusammen mit ihrem Sohn Rome in einem 280-Quadratmeter-Haus im Sunshine State.

Doch das soll sich nun ändern, wie „Schlager.de“ berichtet. Das Paar geht den nächsten Schritt.

Michael Wendler und Laura Müller ziehen um

In ihrem Podcast „Die Wendlers“ lassen Michael Wendler und Laura Müller die Bombe nun platzen und verraten ihren Fans, dass sie schon bald umziehen werden. Und das aus gutem Grund.

Dem Paar ist das Haus mittlerweile zu klein geworden, seit der gemeinsame Sohn auf der Welt ist. „Wir haben ein Platzproblem. Die Zimmer sind nicht das Problem, aber man merkt tatsächlich, dass unser Baby so viel Platz benötigt“, stellt Michael Wendler klar. Und auch genügend Lagerraum fehlt den Eltern. Denn ein Keller hat ihr 280-Quadratmeter-Haus nicht.

Deshalb suchen Michael Wendler und seine Liebste jetzt nach einer neuen Bleibe. Dabei soll es, wenn es nach Laura geht, aber nicht bleiben. Sie träumt schon von weitaus mehr und hofft, das derzeitige Haus an einen Millionär verkaufen zu können. Was sie schon für weitere Pläne schmiedet, kannst du hier nachlesen.