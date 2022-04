Michael Wendler in großer Sorge: „Sieht übel aus“

Seit einigen Jahren schon lebt Ex-Schlagerstar und „Corona-Maßnahmen-Skeptiker“ Michael Wendler in Florida (USA). Ein nettes Häuschen, eine junge Frau an seiner Seite, einen süßen Hund und in der Freizeit wird mit dem eigenen Bötchen durch die Gegend geschippert.

Nach Deutschland kommt der Mann, der mit Songs wie „Sie liebt den DJ“, „Nina“ oder „Egal“ diverse Festzelt-Hits sein Eigen nennen darf, allerdings nicht mehr so häufig. Das mag verschiedene Gründe haben. Ob das Wetter einer davon ist, kann wohl nur Michael Wendler selbst beantworten.

Michael Wendler ist in großer Sorge über Drohungen von Putin

Klar ist jedoch, dass der Mann, der mit echtem Namen Michael Norberg heißt, den Wetterbericht seiner alten Heimat Dinslaken auch in Süd-West Florida noch genau im Blick hat.

So teilte der 49-Jährige auf seinem Telegramkanal eine Nachricht, in der es unter anderem auch um die Wettervorhersage für die Kleinstadt am Niederrhein ging. Und um einen „Paukenschlag aus Russland“.

Michael Wendler: Drei Dinge, die über den Sänger wissen musst

Seit Oktober 2018 ist Michael Wendler mit Laura Müller liiert. Während ihrer Beziehung zog sich Laura für den Playboy nackt aus

Seit 2020 sorgte er mit absurden Äußerungen zum Coronavirus für Aufsehen

Derzeit lebt der Wendler in den USA

So ist zum Wendler vorgedrungen, dass Russlands Machthaber Wladimir Putin mit einem Stopp seiner Gaslieferungen droht, sollten die Abnehmerländer nicht künftig in der russischen Währung Rubel zahlen.

Der Sinn dahinter ist klar: Putin will so die Talfahrt seiner Währung stoppen. Der Wendler jedoch macht aus der Drohung eine ganz andere Geschichte. Er sieht schon seine Freunde in Deutschland in dicke Decken gehüllt, frierend vor dem CD-Player seine Lieder hören.

Michael Wendler: „Es sieht wirklich ganz übel aus“

„Ich kann euch nur noch mal bitten, rechtzeitig vorzusorgen. Ich habe mir mal die Wettervorhersage in meiner alten Heimatstadt Dinslaken in Nordrhein-Westfalen angesehen und es sieht wirklich ganz übel aus“, so der Wendler.

Zugegeben, Donnerstag, Freitag und auch Samstag ist die Wettervorhersage für Dinslaken wirklich alles andere als sommerlich. Vier Grad und leichten Schneefall sagt das Wetterportal „wetter.com“ für Dinslaken voraus. Danach sollen die Temperaturen jedoch wieder auf zwölf bis 16 Grad ansteigen.

Zudem seien die Gasspeicher Deutschlands noch zu 26 Prozent gefüllt. Sollte Russland also wirklich den Gashahn zudrehen, würde es zu keinem Heizproblem kommen, wie der WDR ausgerechnet hat. Zumal Länder wie Norwegen und die Niederlande weiterhin Flüssiggas nach Deutschland liefern.

Also Herr Wendler, Sie müssen sich keine Sorgen um Ihre Freunde in Dinslaken machen.

