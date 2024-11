Michael Wendler: Auftritt abgesagt – Veranstalter zieht die Reißleine

Ein Paukenschlag, der durch die Party-Szene hallt: Michael Wendler (52) wird nicht in Legden auftreten! Nur wenige Wochen nach der Ankündigung des Konzerts macht der Veranstalter Dorf Münsterland einen Rückzieher. Was ist da los?

Auf Instagram prangt das Wort „Abgesagt“ in fetten roten Buchstaben über dem Bild der Konzertankündigung. Der Grund? Emotionen und eine klare Ansage aus der Musikszene. Dabei dürfte das klare Bekenntnis des Ballermann-Stars Ikke Hüftgold (48) eine entscheidende Rolle gespielt haben: Eigentlich sollte er am Samstag (2. November) in der Partylocation in Legden auftreten, doch er ließ keinen Zweifel an seiner Haltung.

Michael Wendler: Dorf Münsterland bezieht Stellung

„Ich werde keinen Veranstalter unterstützen, der Nazis eine Bühne bietet,“ erklärte er weniger als 24 Stunden zuvor auf den gängigen Online-Plattformen. Seine Fans bat er um Verständnis und forderte, dass man sich entschieden gegen solche Personen wie Michael Wendler stellen müsse. Nun macht der Veranstalter einen Rückzieher.

Warum der plötzliche Wandel? Die Betreiber des Dorf Münsterland erklärten auf Instagram: „Wir vom Dorf Münsterland arbeiten jeden Tag unermüdlich daran, unseren Gästen coole Events zu organisieren und schöne Erinnerungen zu schaffen.Auch mit einem ersten Auftritt von Michael Wendler nach langer Zeit in Deutschland glaubten wir, dies zu erreichen.“

Weiter heißt es: „Die Emotionen, die uns in den letzten Wochen erreicht haben, haben uns dazu bewogen, den Auftritt von Michael Wendler zu annullieren. Das Dorf Münsterland steht für Spaß, Musik, Tanz und Fest. Das wird auch immer so bleiben.“

Die bereits erworbenen Tickets werden selbstverständlich erstattet. Kein Fan bleibt auf den Kosten sitzen!

Doch die Party fällt nicht ins Wasser. Statt Wendler gibt es eine spontane Mallorca-Party. Live dabei: Pepe Palme, Buddy, Ina Colada, Rick Arena, der Zipfelbube und Marry. Ein Line-up, das die Stimmung garantiert hochkochen lässt!