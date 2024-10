Michael Wendler: Jetzt wird es richtig gefährlich für ihn und seine Familie

Millionen Menschen wurden aufgefordert, ihre Heimat in den USA zu verlassen – Florida bereitet sich auf die Ankunft von Hurrikan „Milton“ vor. Mittendrin im gefährlichen Sturm: Michael Wendler und seine Familie. Nachdem der Schlagerstar in den letzten Monaten immer wieder mit kritischen Schlagzeilen konfrontiert wurde, wird es jetzt für ihn und seine Familie jetzt real bedrohlich.

Denn der heftige Wirbelsturm könnte gravierende Folgen haben.

Michael Wendler: Gefahr in Verzug

Hurrikan „Milton“ rast auf Florida zu – die Wahlheimat von Michael Wendler und seiner Familie. 2016 wanderte der Schlagerstar samt Partnerin Laura Müller und seiner Tochter aus. Seitdem residiert das Paar in einer 280 Quadratmeter großen Villa in der Stadt Cape Coral. Doch in der Region kann es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag deutsche Zeit (9. bis 10. Oktober) ganz schön ungemütlich werden.

Inzwischen wird der Sturm mit der höchsten Hurrikan-Warnstufe 5 eingestuft. Damit sind Windgeschwindigkeiten von mehr als 250 km/h und hohe Flutwellen in Küstenregionen möglich. Experten gehen zwar davon aus, dass er sich noch abschwächt, bevor er auf Land trifft – sein Zerstörungspotenzial wird dennoch als massiv eingeschätzt.

Michael Wendler: Es passierte schon einmal

Es ist nicht das erste Mal, dass Familie Wendler um ihr Hab und Gut bangen muss. Schon 2022 richtete der Hurrikan „Ian“ in der Wahlheimat der TV-Stars Zerstörung an. Damals teilte Laura Müller das Ausmaß der Verwüstung mit ihren Fans auf Social Media. Zu sehen auf den damaligen Videos: Überflutetet Straßen, zerstörte Häuser.

Vor allem für Wendlers Partnerin Laura Müller dürfte die Situation eine echte Probe für die Nerven sein. Denn: Aktuell schwebt das Paar voll und ganz im Baby-Glück – die beiden erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Erst vor zwei Wochen gaben sie in einem Instagram-Reel bekannt: Es wird wieder ein Junge! Im Juni 2023 kam der erste Sohn Rome Aston zur Welt.

