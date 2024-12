Sensationsfund in Lagerraum – unbekannte Songs von Michael Jackson aufgetaucht

Michael Jackson, der „King of Pop“, bleibt auch Jahrzehnte nach seinem Tod eine der größten Legenden der Musikgeschichte. Mit seinen einzigartigen Moves, seiner Stimme und Welthits wie „Billie Jean“ und „Thriller“ prägte er die Musikszene und setzte neue Maßstäbe für die Popmusik. Auch heute ist seine Musik noch Teil des Radioprogrammes und wird wahrscheinlich nie an Wert verlieren.

Diese Zeitlosigkeit wird jetzt ebenfalls durch eine spektakuläre Neuigkeit aus den USA bestätigt. Dabei im Fokus steht ein Lagerraum, in dem sich eine besondere Überraschung befand.

Michael Jackson: Mann findet alte Kassetten

Der 56-jährige Amerikaner Gregg Musgrove durchsuchte völlig ahnungslos einen Lagerraum im San Fernando Valley. Dieser gehörte dem amerikanischen Musikproduzenten Bryan Loren.

Was Musgrove bei seiner Suchaktion aber nicht ahnte: In dem Raum befand sich eine besondere Überraschung, die ihm im Nachhinein einen Gänsehaut-Moment bescherte.

So hielt er plötzlich eine Kassettensammlung des King of Pops in den Händen. Das Kuriose hierbei: Es handelt sich um einen waschechten Sensationsfund. Denn: „Ein paar der Songs sind noch völlig unbekannt“, beschrieb der überraschte Finder den Kassetteninhalt.

Besondere Stücke von Michael Jackson

Das Set beinhaltete bereits fertige Lieder und einige nicht finalisierte Titel. Zur Sammlung zählt unter anderem der Song „Don’t Believe It“. In diesem Lied scheint Jackson die vielen medial kursierenden Gerüchte über ihn zu verarbeiten. Musikalisch erinnert der Song an die Stücke aus der Zeit um das Album „Dangerous“.

Der wohl außergewöhnlichste Kassettenfund trägt den Titel „Truth On Youth“. Hier wirkt Michael Jackson gemeinsam mit dem Rapper LL Cool J. Der Track sticht aus den anderen hervor, ist doch ein überraschender Rap-Part vom King of Pop hörbar. Der Grund für den Aufenthaltsort der Kassettensammlung war übrigens, dass Musikproduzent Bryan Loren mit der Musiklegende Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre zusammen arbeitete.

Bereichern die Tracks bald die Charts?

Doch was soll nun mit den neu entdeckten Songs geschehen? Erst einmal müsse Gregg Musgrove mit seinem Anwalt den Nachlassverwalter von Michael Jackson kontaktieren. Es wäre durchaus möglich, dass heißgeliebte Fans des King of Pops die unbekannten Songs nie hören werden können.

Die Urheberrechte an den Werken und Aufnahmen lägen derweil nämlich beim Nachlass. Das macht eine Veröffentlichung fast unmöglich. Dennoch sei der Wert der Sammlung nicht zu verachten: Schätzungen zufolge könnten die Kassetten bei einer Auktion eine siebenstellige Summe einbringen!