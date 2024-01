Bully sorgt für Paukenschlag! „Schuh des Manitu“ bekommt Fortsetzung

Davon hätten die Fans wohl nie zu träumen gewagt…

2001 knackte Michael „Bully“ Herbig mit seiner genialen Winnetou-Parodie „Der Schuh des Manitu“ sämtliche Rekorde. Die Kult-Komödie lockte fast 12 Millionen Zuschauer ins Kino, wurde zu einem der erfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten.

Mehr als zwei Jahrzehnte kommt Bully nun mit einer Hammer-Nachricht um die Ecke: „Der Schuh des Manitu“ bekommt eine Fortsetzung!

Bully dreht „Schuh des Manitu 2“

Bald ist es soweit: Dann gibt es im Kino endlich ein Wiedersehen mit Abahachi (Michael „Bully“ Herbig), Ranger (Christian Tramitz) und Dimitri (Rick Kavanian). 2025 startet „Das Kanu des Manitu“ in den deutschen Kinos.

„Das Kanu des Manitu“ kommt 2025 in die Kinos. Foto: herbX film

Bereits im ersten Teil wurde das „Bullyparade“-Trio von Hochkarätern wie Sky du Mont und Marie Bäumer unterstützt. Und wie Produktionsstudio „Constantin Film“ am Donnerstag (18. Januar) mitteilte, bekommt die Truppe auch diesmal wieder „ordentlich Verstärkung“. Auch RTL beteiligt sich als Koproduzent an der Fortsetzung.

„Wir standen alle ganz aufgeregt am Drucker. Und als wir das Drehbuch dann endlich in den Händen hielten, konnten wir unser Glück kaum fassen: Es ist eine Komödie!“, freut sich Michael „Bully“ Herbig, der auch den ersten Teil von 2001 inszenierte.

Und auch Produzent Oliver Berben von „Constantin Film“ ist voller Vorfreude: „Bully gilt zweifellos als einer der herausragendsten Filmemacher in Deutschland und beherrscht die Kunst, die Menschen mit seinem unverwechselbaren Humor zum Lachen zu bringen. Das Kanu des Manitu ist ein wertvolles Geschenk an alle Liebhaber des Kinos und an jene, die es noch werden wollen. Als langjähriger Bewunderer seiner außergewöhnlichen Kreativität und seines Talents freue ich mich sehr auf unsere bevorstehende Zusammenarbeit. Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir ihn in unser Kanu geholt haben.“