Melanie Müller: Mega Mallorca-Ankündigung – plötzlich mischt ER sich ein

Melanie Müller tritt bald wieder am Ballermann auf.

Fieser Seitenhieb! Eigentlich ist Melanie Müller gerade total happy. Denn ihre Wahlheimat Mallorca erwacht nach langer Lockdown-Phase wieder zum Leben. Der Bierkönig, DAS Partylokal am Ballermann, öffnet bald wieder seine Türen. Und für Schlagersängerin Melanie Müller heißt das: Partystimmung und Bühnenauftritte.

Ein Promi-Kollege gibt jetzt allerdings seinen Senf dazu. Und das mit leicht ironischem Unterton: Oliver Pocher. Doch wer die kesse Dschungelkönigin Melanie Müller kennt, der weiß, dass sie sich so etwas nicht so einfach gefallen lässt.

Aber von vorne!

Melanie Müller: Mallorca-Knaller – plötzlich mischt ER sich ein

Melanie Müller disst Oliver Pocher. Foto: IMAGO / Karina Hessland

Als Comedian Oliver Pocher mitbekam, dass Mallorcas Partyzelte wieder aufgeschlagen werden, sendete er diese Botschaft auf Instagram:

„Durch das Impfen können wir bald wieder in den Urlaub. Und ich möchte gerne unbedingt nach Mallorca. Und ich hoffe, dass Melanie Müller bald auftreten kann. Denn Melanie Müller hat wirklich einen Knaller-Song rausgebracht. Gegen Karl Lauterbach“, so Pocher in seinem Instagram-Video, das Melanie Müller übrigens bei sich selbst auf der Seite postet.

Ihr Song „Karl der Große“ richtet sich in der Tat gegen Inselkritiker und SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.

------------------

Das ist Melanie Müller:

Melanie Müller heißt bürgerlich Melanie Blümer

Sie wurde am 10. Juni 1988 in Oschatz (Sachsen) geboren

Ihren Einstieg ins TV feierte sie 2012 bei der VOX-Kochshow „Das perfekte Dinner“

2013 machte sie beim „Bachelor“ mit

2014 gewann Melanie Müller das „Dschungelcamp“, im Finale setzte sie sich gegen Larissa Marolt und Jochen Bendel durch

Danach machte sie sich als Schlagersängerin am Ballermann einen Namen

Ihr Mann ist Mike Blümer, der gleichzeitig ihr Manager ist – das Paar ist seit 2014 verheiratet

Melanie Müller hat zwei Kinder, Tochter Mia (*2017) und Sohn Matty (*2019)

------------------

Als es von Oliver Pocher in seinem Video schließlich noch Lobeshymnen für den Song gibt, kann er sich selbst das Lachen kaum verkneifen. Zu viel für Ballermann-Star Melanie Müller.

Melanie Müller teilt gegen Oliver Pocher aus

Sie kommentiert den Seitenhieb gegen ihn nun so:

„Hey Oliver Pocher, höre ich hier etwa dein Verlangen nach einer kleinen Sause im Bierkönig Mallorca? Gut, bei deiner Körpergröße dürftest Du auch auf meinen Schultern sitzen, damit Du was siehst! Die Choreografie zu „Karl der Grosse“ hast Du jedenfalls schon gut einstudiert! Buch Dir einen Flieger, Malle öffnet ab Donnerstag langsam aber sicher.“ Autsch!

------------------

------------------

Für Melanie Müller hat Pocher schließlich nur noch diese Antwort auf ihr Bühnenangebot: „Danke…“ (jhe)