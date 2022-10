„Mein Lokal, dein Lokal“ in Essen: Als Koch DAS in die Soße kippt, ist der Aufschrei groß

Endspurt bei „Mein Lokal, dein Lokal“ – diesmal wird im „Schindelhaus“ in Essen bei Gastgeber Darius gekocht. Nachdem der Koch und Kneipenbesitzer bei seinen Konkurrenten ordentlich Kritik ließ, sind die Erwartungen hoch.

Der „Mein Lokal, dein Lokal“-Kandidat soll zeigen, dass er nicht nur kritisieren, sondern auch kochen kann. Nachdem er bereits bei Starkoch Mike Süsser gezeigt hat, wie gerne er seine Handlungsschritte noch einmal kommentiert, macht er auch bei seinen Küchen-Gästen keinen Halt. Als Konkurrent Merlin dann, für die Hauptspeise dem Gastronomen über die Schulter gucken darf, leistet der sich plötzlich einen pulverigen Ausrutscher, der nicht allen schmeckt.

„Mein Lokal, dein Lokal“: Starkoch entdeckt groben Fehler

Angefangen hatte es mit den Pilzen für die Jägersoße. „Pfifferlinge sind bei mir tiefgefroren“, lässt Darius die Zuschauer wissen und bringt Starkoch Süsser direkt mal dazu sich einzuschalten. „Wenn der [Pilz] mal eingefroren war, den kannst du Maximum in irgendein Ragout machen“, erklärt Süsser. Lohnenswert wäre ein Gericht, indem der Pilz möglichst unauffällig mitverarbeitet wurde.

Für eine Jägersoße ist ein aufgetauter Pilz dementsprechend nicht ratsam. „Das ist nichts mehr“, macht er wild gestikulierend deutlich. Problematisch an dem Gericht ist auch, dass Darius in höchsten Tönen davon schwärmt und davon erzählt, wie ein Jäger ihm gesagt hat, dass es „die beste Jägersoße war, die er je gegessen hat“. Eine Aussage, bei der Süsser nur mit den Augen rollen kann.

Diese Aktion kommt nicht gut an

Doch die aufgetauten Pilze sind es nicht, wofür Darius Kritik einstecken muss. „Jetzt wirst du mich wahrscheinlich dafür hassen“, kündigt er gegenüber Merlin an. Dann greift er beherzt zum fertigen Soßenbinder. Der Kommentar seines Kollegen ist eindeutig. „Finde ich nicht gut, er zerstört sich sein bodenständiges Handwerk, was er anbietet. Ein bisschen Stärke und er hat den gleichen Effekt und den gleichen Geschmack, ohne so eine Industriescheiße.“

Auch Mike Süsser hat kein Verständnis für das kleine Hilfsmittel. Gut nur, dass Stefan von dem kleinen Zwischenfall in der Küche nichts mitbekommen hat. Der isst einfach drauf los und fällt anschließend sein Urteil. Soße war lecker, nur würde er beim nächsten Mal auf die Pfifferlinge verzichten. „Die Pfifferlinge werden, wenn du sie so lange in Soße kochst, labbrig.“ Mike Süssers Rat: „Wenn du was mit Pfifferlingen machen willst, musst du das frisch machen.“

„Mein Lokal, dein Lokal“ kommt immer montags bis freitags um 17.55 Uhr bei Kabel Eins und ist online in der Mediathek von Joyn abrufbar.