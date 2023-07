Das Team von „Mein Lokal, dein Lokal“ (Kabel 1) macht einen kulinarischen Ausflug nach Wien. Eine Woche lang dürfen fünf Kandidaten zeigen, was Wien auf seinen Tellern zu bieten hat.

Am dritten Tag ist Kandidat Michael an der Reihe. Er hat die vier anderen Teilnehmer von „Mein Lokal, dein Lokal“ in sein „Loca“ eingeladen. Mike Süsser bewertet und kommentiert die ganze Szenerie wie gewohnt im Nachgang. Doch an einer Stelle muss plötzlich der Regisseur einschreiten.

„Mein Lokal, dein Lokal“: Überraschung im „Loca“

Wer an Wien denkt, denkt vermutlich zuerst an Kaiserschmarrn, Sachertorte und Apfelstrudel. Doch die Küche der österreichischen Hauptstadt kann noch mehr. Das wollen auch die Kandidaten Gerhard, Martin, Vlatka, Sören und Michael zeigen.

Michael ist Küchenchef des Lokals „Loca“. Und das folgt einem besonderen Konzept. Wer dort essen geht, isst nicht á la carte, sondern wird überrascht. Zu Beginn erkundigt sich das Personal lediglich nach Unverträglichkeiten und Ähnlichem – und dann darf man gespannt sein, was auf dem eigenen Teller landet.

Für die Teilnehmer der „Mein Lokal, dein Lokal“-Runde macht Michi allerdings eine Ausnahme. Denn sie bekommen die „erste und letzte Speisekarte des Ladens“, sagt der Küchenchef. Und darauf zu finden sind unter anderem „Braterpilze“. Was das ist? Das will Kandidatin Vlatka genauer wissen.

Regisseur muss plötzlich einschreiten

Kurzerhand macht sie einen Ausflug in die kleine, aber feine Küche und schaut Michi über die Schulter. „Zeig mir mal, was passiert bei dir“, fordert sie den Küchenchef auf. Und der nutzt das direkt als Steilvorlage. „Wir machen heute eine leckere Vorspeise, eine kleine Sauerei“, sagt er ganz salopp. „Hätte man nichts anderes erwartet von dir“, kontert Vlatka.

Und auch Mike Süsser muss sich bei dieser „kleinen Sauerei“ direkt mal zu Wort melden. „So, was erwarte ich mir denn darunter? Kleine Sauerei…“, sinniert der Profi noch, als plötzlich eine Stimme aus dem Off zu hören ist. Es ist der Regisseur, der sich zu Wort meldet. Ein Moment, der auch Mike Süsser zum Lachen bringt. „Sag’s nicht, sagt der Regisseur.“

Also schnell wieder in die Küche zu Michael und Vlatka – und den Braterpilzen. Dabei handelt es sich um Pilze, die in einem Keller gezüchtet werden. Und diejenigen, die dieses Projekt ins Leben gerufen haben, liefern die sogar mit einem Lastenfahrrad aus. Nachhaltig und CO2-sparend also. Für Michi ein Projekt, das er klar unterstützen möchte. Wie die Braterpilze geschmacklich ankommen und ob auch der Rest des Menüs überzeugen kann? Das siehst du in der „Mein Lokal, dein Lokal“-Folge auf Joyn.