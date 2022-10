Meghan Markle spricht über dunkle TV-Vergangenheit – Herzogin sollte sich zusammenreißen

Nach der Trauerphase zu Ehren der verstorbenen Queen Elizabeth II., sind Prinz Harry und Ehefrau Meghan Markle zurück in den USA. Hier sorgte die Herzogin gerade erst mit einem „Variety“-Interview für Schlagzeilen. Meghan sprach ganz offen über die schweren Stunden nach dem Tod der Königin und gab auch einige Details über ihr Privatleben mit Prinz Harry preis.

In ihrem Podcast „Archetypes“ sprach Meghan Markle in einer neuen Folge jetzt nicht etwa erneut über die Royals, sondern über ein dunkles Kapitel ihrer TV-Vergangenheit.

Meghan Markle machte unschöne Erfahrung im TV

Bevor Meghan Markle als Schauspielerin in der Serie „Suits“ Erfolge feierte, sah man sie als Showgirl im Fernsehen bei „Deal or no Deal“. Ihr Job damals: Koffer präsentieren, die von Kandidaten der Sendung ausgewählt werden sollten.

Es war anscheinend eine unschöne Erfahrung für die heutige Herzogin, wie sie jetzt verriet. Sie hätte sich bei ihrer Arbeit „als Objekt“ gefühlt. Eine Frau, die 2006 als Moderatorin engagiert war, sagte ihr, sie solle sich zusammenreißen.

Meghan Markle verrät: So schlimm war ihr Show-Job

Meghan Markle stellt klar: „Es ging nur um Schönheit und nicht unbedingt um Köpfchen“. Sie spricht offen über ihre Erfahrungen und erzählt: „Vor den Aufnahmen der Show standen wir Mädchen in einer Reihe und es gab verschiedene Stationen, an denen man sich die Wimpern ankleben lassen konnte oder Extensions einsetzen, oder Polsterungen in den BHs.“

Man hätte eine genaue Vorstellung davon gehabt, wie die Mädchen auszusehen haben. Die Zeit bei der Show hat sie geprägt, wie ihre Worte erahnen lassen: „Ich war übrigens von klugen Frauen umgeben, die mit mir auf der Bühne standen, aber das war nicht der Grund, warum wir dort waren, und am Ende ging ich mit einem Loch im Bauch.“

Es sind bittere Worte von der Herzogin, die kürzlich noch bekannt gab, dass ihre Karriere als Schauspielerin für sie mittlerweile abgeschlossen ist. Für ihre Tochter wünscht sich Meghan Markle übrigens einen anderen Karriereweg: „Ich möchte, dass meine Lili gebildet und klug ist und auf diese Dinge stolz sein kann.“