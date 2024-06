Meghan Markle: Wollte sie Kate die Show stehlen? Fans sind sauer: „Wie verzweifelt muss man sein?“

Namenswahl von Prinz Harrys Tochter Lilibet sorgt für royale Kontroverse

Lilibet, die Tochter von Prinz Harry und Meghan Markle, ist drei Jahre alt und ahnt nichts von den Spannungen zwischen ihren Eltern und der britischen Königsfamilie. Ihre Namenswahl, inspiriert vom Kindheitsnamen der verstorbenen Queen Elizabeth II., sorgte für Aufruhr. Laut Royal-Experten war die Königin selten wütender, als sie erfuhr, dass Harry und Meghan behaupteten, sie hätte ihre Zustimmung gegeben. Die Queen betonte, dass ihr Name das Einzige sei, was ihr wirklich gehöre. Obwohl Harry und Meghan dachten, die Namenswahl würde Freude bereiten, war die Reaktion der Queen eindeutig negativ. Diese Kontroverse fügt sich in die Reihe der Auseinandersetzungen, die zur Auswanderung des Paares nach Kalifornien führten.