Meghan Markle bekam von Queen Elizabeth einmaliges Angebot – doch sie lehnte ab

Meghan Markle hat keinen guten Stand bei den britischen Royals. Sie und ihr Mann Prinz Harry kehrten einst Großbritannien den Rücken zu. Über das Verhältnis der 43-Jährigen zu Queen Elizabeth II. wurde viel spekuliert. Wirklich grün sollen die beiden sich nicht gewesen sein. Dabei machte die Monarchin (✝96) der Herzogin offenbar ein ganz besonderes Angebot.

Vor ihrer Beziehung zu Prinz Harry war Meghan Markle vor allem durch ihre Schauspielerei bekannt. Besonders durch ihre Rolle Rachel Zane in der Anwaltsserie „Suits“ erlangte sie weltweite Berühmtheit. Doch als Mitglied bei den Royals war ihre Tätigkeit als Schauspielerin nicht mehr möglich – eigentlich.

+++Meghan Markle: Knappes Outfit verstößt gegen Royal-Regeln – SO dürfte Kate nicht raus+++

Meghan Markle hätte ihren Beruf weiter ausüben dürfen

Denn wie der ehemalige Butler von Prinzessin Diana (✝36), Paul Burrell (66), gegenüber dem „Mirror“ berichtet, soll die Queen Meghan ein einmaliges Angebot gemacht haben – und dabei äußert großzügig gewesen sein.

So soll die Mutter von König Charles III. Meghan es sogar erlaubt haben, ihre Schauspielkarriere weiterzuführen. So wollte sie sicher sein, dass sich die Frau von Prinz Harry in der königlichen Familie wohlfühlt. Doch Meghan lehnte ab! Sie wollte sich lieber auf ihre royalen Pflichten konzentrieren.

Auch interessant: Queen Elizabeth II.: Butler packt über zweiten Todestag aus – „Die Familie wird vollständig anwesend sein“

So verlief Meghan Markles Karriere

Meghan Markle studierte Theaterwissenschaften und Internationale Beziehungen, schloss die Uni mit einem Bachelor ab. Es folgten einige kleinere Fernsehauftritte und Nebenrollen in Filmen. Der endgültige Durchbruch gelang ihr schließlich 2011 in der Serie „Suits“. Dort verkörperte sie bis 2018 die hilfsbereite Rechtsanwaltfachangestellte Rachel Zane, die der Hauptfigur Mike Ross, dargestellt von Patrick J. Adams, bald näherkommt.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Anlässlich ihrer Verlobung mit Harry gab Meghan 2017 bekannt, dass sie „Suits“ nach der siebten Staffel (2018) verlassen wird.