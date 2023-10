Meghan Markle: Millionen-Plan! SO wollte sie noch vor der Hochzeit mit Harry reich werden

Ihre anfängliche Geschichte liest sich wie im Märchen: US-Schauspielerin trifft britischen Prinzen, die beiden verlieben sich und heiraten. So geschehen bei „Suits“-Star Meghan Markle, die 2016 Prinz Harry dank einer Bekannten bei einem Blinddate in London traf. Nur zwei Jahre später folgte die große Hochzeit in der St.-George’s-Kirche auf Schloss Windsor.

Danach war das royale Märchen aber auch schnell wieder vorbei: Meghan Markle und Prinz Harry verließen 2020 England, um in den USA ein neues Leben als Familie anzufangen – weit weg von den Kritikern und ohne Adelstitel.

Was niemand weiß: Meghan Markle hatte lange bevor sie Harry kennenlernte, einen Plan. Und der sollte sie zur Millionärin machen.

Meghan Markle: SO sah ihr Millionen-Plan aus

Reich werden wollte die Herzogin von Sussex mit dem Verkauf von Süßigkeiten. Laut dem britischen „Express“ unter Berufung des US-Portals „TMZ“ reichte die 42-Jährige 2012 zusammen mit einem Freund Unterlagen ein, um den Namen ihrer eigenen Süßigkeiten-Firma „Lali“ als Marke zu schützen.

Angedacht war, Lutscher und Bonbons zu verkaufen und so zu viel Geld zu kommen. Während dieser Zeit stand Meghan Markle schon als Rechtsanwaltsgehilfin Rachel Zane in „Suits“ vor der Kamera. Ihre Süßigkeiten-Idee wurde im Laufe der Zeit aber wieder über Bord geworfen, schon 2014 wurde ihre Firma Medienberichten zufolge aufgegeben.

Nur zwei Jahre später änderte sich ihr Leben ohnehin schlagartig. Da traf Meghan zum ersten Mal auf Prinz Harry, nachdem ihre gemeinsame Freundin Violet von Westenholz für beide ein erstes Date im Soho House in London arrangiert hatte. Zuvor hatte Harry die Schauspielerin bereits auf Instagram-Bildern gesehen.