Meghan Markle und Prinz Harry verschicken Weihnachtskarte – ein Detail irritiert

Auch wenn Meghan Markle und Prinz Harry mit den royalen Traditionen gebrochen und ein Leben abseits der britischen Monarchie gewählt haben, hält das Paar zumindest gerne an einigen Feiertags-Traditionen fest.

So haben auch Meghan Markle und Prinz Harry knapp neun Tage vor Heiligabend ihre Weihnachtskarte veröffentlicht. Und die unterscheidet sich in gleich mehreren Dingen sehr von den Karten der Royals-Verwandtschaft um Kate Middleton, Prinz William und König Charles III.

Meghan Markle und Prinz Harry verschicken „Archewell“-Weihnachtskarte

Endlich sind sie da, die Weihnachtsgrüße von Meghan Markle und Prinz Harry! Royals-Fans sind zu dieser Zeit des Jahres besonders gespannt, bekommen sie in der Regel doch mit den offiziellen Weihnachtskarten auch aktuelle Fotos der gesamten jeweiligen Royals-Familie inklusive Nachwuchs zu sehen.

Meghan Markle und Prinz Harry enttäuschen ihre Anhänger in dieser Hinsicht aber bereits zum zweiten Mal in Folge. Auf der Karte ist lediglich das Paar selbst zu sehen – von den Kindern Archie und Lilibet fehlt jede Spur.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kein Wunder, stammt das Foto auf der Karte doch aus dem Archiv. Es zeigt Meghan Markle und Prinz Harry bei der Abschlussfeier der „Invictus Games 2023“ im September in Düsseldorf. Auf dem Foto stehen die beiden mit dem Rücken zu einer Menschenmenge, strahlen übers ganze Gesicht und blicken in die Ferne.

„Wir wünschen Ihnen eine schöne Weihnachtszeit. Vielen Dank für Ihre Unterstützung im Jahr 2023“, heißt es zu dem Bild, das offiziell von „Prinz Harry & Meghan, dem Herzog und der Herzogin von Sussex“ sowie von „Archewell Productions“ und der „Archewell Foundation“ unterzeichnet ist. „Archewell“ ist die Stiftung, die das Paar zu philanthropischen Zwecken gegründet hat.

Meghan Markle und Prinz Harry ernten Spott

Besonders auffällig bei der Karte, die als Email verschickt und unter anderem von dem amerikanischen „People Magazin“ veröffentlicht wurde, ist ein „Play“-Button in der Mitte, wie man es von einem Video kennt. Tatsächlich führt die Weihnachtskarte zu dem jährlichen „Archewell Foundation Impact Report“, einem Clip mit den Highlights der gemeinnützigen Arbeit im letzten Jahr.

Mehr Themen:

Der vermeintliche Marketing-Schachzug kommt jedoch nicht bei allen gut an, auf X (vorher Twitter) spotten User über das Ganze. „Sie sind so schrecklich im Marketing. Ich kann praktisch hören, was sie wahrscheinlich dachten. ‚Wenn man es auf diese Weise teilt, wird man neugierig und die Leute werden auf den Play-Button klicken. Dann sehen sie unser Archewell Impact Video'“, schreibt jemand.

„Ich liebe es, wie sie nach Belieben zwischen sich selbst, ihren Unternehmen und ihrer Stiftung schwanken. Sie schaffen Verwirrung und es geht immer nach hinten los“, findet jemand anderes. „Das ist die unhöflichste Weihnachtskarte, die ich je gesehen habe“, so ein weiteres Urteil.

Doch gerade bei den polarisierenden Meghan Markle und Prinz Harry sind Geschmäcker verschieden. „Eine wunderschöne Karte“, kommentiert etwa ein X-User. Andere loben außerdem, dass das Paar seine Kinder konsequent aus der Öffentlichkeit heraus hält.