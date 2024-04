Meghan Markle besucht schwerkranke Kinder – und liefert rührende Bilder

Seit ihrer Auswanderung in die USA im Jahr 2020 wurde es um Herzogin Meghan Markle immer ruhiger. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Harry und den zwei gemeinsamen Kindern wohnt Markle in Kalifornien.

Neueste Bilder zeigen Meghan Markle nun bei einem öffentlich wirksamen Termin, den die zweifache Mutter als Herzensprojekt ansieht. Die ehemalige Schauspielerin besuchte das Children’s Hospital Los Angeles und liefert rührende Bilder.

Meghan Markle sorgt für strahlende Kinderaugen

Am 21. März besuchte Meghan Markle das Children’s Hospital in Los Angeles und veranstaltete eine sogenannte „Literally Healing“-Veranstaltung. Bei der Vorlesestunde kam der 42-Jährigen ihre Schauspielkarriere zugute, Markle wurde bekanntlich aufgrund ihrer Verkörperung der Rolle Rachel Zane in der Hit-Serie „Suits“ bekannt.

Die britische Zeitschrift berichtet von freudigen Reaktionen der Kinder und Besucher der Veranstaltung. Ein Gast beschreibt die Szenen wie folgt: „Die Kinder lachten und sangen, als die Herzogin mit jeder Seite in eine andere Rolle schlüpfte und geduldig Lieblingsbücher wie Rosie the Riveter, Pete the Cat und I Saw a Cat vorlas.“

Meghan Markle verlieh jedem Charakter der Bücher eine besondere Eigenheit, veränderte ihre Stimme der Erzählung entsprechend. Mit ihrer positiven Ausstrahlung konnte die Herzogin schnell eine Verbindung zu den kleinen Patienten herstellen. Auch aus ihrem im Jahr 2021 veröffentlichten eigenen Buch namens „The Bench“ las die Ehefrau von Prinz Harry vor. Für die Geschichte ihres ersten eigenen Kinderbuches ließ sich Markle von der Bindung zwischen ihrem Ehemann und Söhnchen Archie inspirieren.

Die Lesestunde mit Meghan Markle war Teil einer Fundraising-Kampagne des Kinderkrankenhauses. Seit 2016 wurden im Rahmen der Kampagne insgesamt mehr als 10 Millionen Dollar für das Krankenhaus gesammelt. Der Herzogin scheint dieses Projekt sehr am Herzen zu liegen, der Besuch der 42-Jährigen wird sicherlich auch den Patienten und Mitarbeitern der Klinik lange im Gedächtnis bleiben.