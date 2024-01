Meghan Markle und Prinz Harry – DAMIT brachten sie Queen Elizabeth II. mächtig auf die Palme

Der Schuss ging wieder mal nach hinten los: Meghan Markle und Prinz Harry sorgten mit einer Aktion für mächtig Ärger im britischen Königshaus. Vor allem Queen Elizabeth II. († 8.9.2022) soll sich äußerst provoziert gefühlt haben. Es geht ausgerechnet um die zweijährige Tochter der Ex-Royals.

Meghan Markle und Prinz Harry mit Hommage an die Queen

Der Riss zwischen Meghan Markle und Prinz Harry und den britischen Royals ist über die Jahre immer größer geworden. Doch die „Suits“-Darstellerin und der Bruder von Prinz William senden immer wieder Zeichen nach Großbritannien. So auch als ihre Tochter Lilibet im Juni 2021 das Licht der Welt erblickte. Sie tauften die Kleine auf den Namen Lilibet. Und das nicht ohne Grund.

Die Namensgebung diente insgeheim als Hommage an Queen Elizabeth II., dessen Spitzname Lilibet war. Den Kosenamen trug die verstorbene Monarchin seit Kindheitstagen. Später nannte ihr verstorbener Mann Prinz Philip sie liebevoll Lilibet. Doch wie Royal-Biograf Robert Hardman nun enthüllt, war die Queen alles andere als „amused“ von dem Namen ihrer Ur-Enkelin.

Meghan Markle und Prinz Harry verärgern die Queen

Die „Daily Mail“ veröffentlicht nun einige Auszüge aus der neuen Biografie des Royal-Experten. In „Charles III: New King. New Court. The Inside Story“ erzählt er Geschichten aus dem britischen Königshaus. Unter anderem thematisiert er besagte Namensgebung und die Reaktion der Queen darauf.

In der Biografie beschreibt er, wie einer ihrer Mitarbeiter schildert, dass Elizabeth II. „so wütend war, wie ich sie noch nie gesehen habe.“ Der Sprecher von Meghan Markle und Prinz Harry beteuert allerdings, dass sich das Paar niemals für den Namen entschieden hätten, wenn Queen Elizabeth II. damit ein Problem gehabt hätte.