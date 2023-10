Meghan Markle bald im Reality-TV zu sehen? Diese Freundschaft ist „kein Zufall“

Schlägt Meghan Markle nun eine ganz neue Hollywood-Karriere ein? Die Frau von Prinz Harry macht sich seit dem Royals-Ausstieg des Paares rar, scheint ihre Auftritte in der Öffentlichkeit genau auszuwählen.

Erst kürzlich gab sich Meghan Markle aber im Rahmen der „Invictus Games“ in Düsseldorf volksnah, nahm sich viel Zeit für Anhänger und Schaulustige. Könnten Fans bald noch mehr von ihrer Herzogin bekommen? Angeblich könnte sie bald in einem bekannten Reality-TV-Format zu sehen sein.

Meghan Markle feiert mit Kim Kardashian

Wie die britische „Daily Star“ berichtet, verbringt Meghan Markle aktuell viel Zeit mit einem berühmten Hollywood-Clan: den Kardashians. Nachdem die zweifache Mutter öfter mit Kim Kardashian ausgegangen sein soll, „erwägt“ sie einen Auftritt in deren Reality-TV-Show „Keeping up with the Kardashians“, so ein Insider.

Die ehemalige „Suits“-Schauspielerin soll auf einigen Events auch in Kontakt mit Kardashian-Oberhaupt Kris Jenner gekommen sein, die Meghan Markle angeblich in den „Mainstream-Medien“ unterbringen will. Auch wären einige Modekooperationen mit den Kardashian-Frauen wie Kim, Kourtney, Kendall oder Khloé denkbar.

„Es ist kein Zufall, dass sich die Kardashians alle in den gleichen Kreisen bewegen wie Meghans neuer Kreis. Es ist nur ein Volltreffer für die beiden Familien, sich zusammenzuschließen, aber Kris möchte nicht zu aggressiv drängen, zu früh vorpreschen“, enthüllt der Insider weiter.

Meghan Markle: Auch Ehemann Prinz Harry bald im TV?

Laut Mitarbeitern in Meghans und Prinz Harrys Team spreche grundsätzlich nichts gegen einen Auftritt in dem Reality-Format, das hierzulande bei Disney+ ausgestrahlt wird. Die Quelle dazu: „Auch, wenn es nur ein Cameo-Auftritt ist, ist das ein großer Gewinn für Kris, die geschäftliche Seite ist jetzt in Bewegung und sieht sehr lukrativ aus.“

Erst kürzlich zeigte sich Meghans Mutter Doria Ragland mit Kris und Kim Kardashian gemeinsam auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung, pflegt eine Freundschaft zu den beiden – was Meghan Markle sehr schätze.

„Es bedeutete Meghan sehr viel, als sie davon hörte, und es bestätigte, was sie schon seit einiger Zeit spürt – dass die Kardashians eine sehr coole Familie sind, die in den Medien oft falsch eingeschätzt und misshandelt wird, genauso wie sie und Harry“, zitiert „Daily Star“ den Insider.