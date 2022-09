Meghan Markle: Ultimatum für Prinz Harry! „Sie wird mich abservieren“

Der Tod von Queen Elizabeth II. ist kaum verarbeitet, da gibt es schon wieder neuen Wirbel bei den britischen Royals. Dabei stehen wieder einmal die Aussteiger Meghan Markle und Prinz Harry im Fokus. Ein neues Enthüllungsbuch zeigt jetzt, dass die Beziehung der Schauspielerin und des Royals von Anfang an unter Druck stand – hausgemacht durch Meghan Markle.

Meghan Markle stellte Prinz Harry gleich am Anfang der Beziehung ein Ultimatum

In dem Enthüllungsbuch „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown“ (zu deutsch: „Höflinge: Die verborgene Macht hinter der Krone“) packt Royals-Experte und Times-Autor Valentine Low über die Anfänge von Prinz Harrys Beziehung mit Meghan Markle aus.

Meghan Markle soll Prinz Harry gleich am Anfang der Beziehung ein Ultimatum gestellt haben, Foto: IMAGO / Paul Marriott

Nachdem die beiden im Juni 2016 zusammen gekommen waren, soll die damalige „Suits“-Schauspielerin Druck auf den Prinzen ausgeübt haben, die Beziehung öffentlich zu bestätigen. Laut „Bild“ soll die US-Amerikanerin gesagt haben: „Wenn du nicht eine Erklärung abgibst, die bestätigt, dass ich deine Freundin bin, werde ich mit dir Schluss machen.“

Meghan Markle droht Prinz Harry

Harte Worte, die bei Prinz Harry wohl die gewünschte Wirkung erzielten. Laut Buchautor Low sei der heute 38-Jährige nach Meghans Ansage verängstigt gewesen. „Er flippte aus und sagte: ‚Sie wird mich abservieren'“, heißt es in dem Enthüllungswerk.

Im Oktober 2016 wurde die Beziehung schließlich hochoffiziell über das Sekretariat von Prinz Harry verkündet, 13 Monate später folgte die Verlobung, mittlerweile haben die beiden zwei Kinder – der Rest ist Geschichte.

Doch trotz erfüllter Forderung war Meghan Markle offenbar auch als offizieller Royal an der Seite von Prinz Harry nicht ganz glücklich. Sie sei zum Beispiel erstaunt gewesen, für eine Australien-Reise mit ihrem Ehemann im Sommer 2018 kein Geld zu bekommen. „Wie mehrere Mitarbeiter berichten, hörte man sie bei mindestens einer Gelegenheit sagen: ‚Ich kann nicht glauben, dass ich dafür nicht bezahlt werde'“, zitiert „Bild“ aus dem Buch, das am 9. Oktober 2022 erscheint.