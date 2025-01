Meghan Markle: Expertin spottet – „Rücksichtsloser Kontrollwahn“

Seit ihrer Auswanderung in die USA im Jahr 2020 zeigt die Öffentlichkeit ein besonders großes Interesse an Prinz Harry und Meghan Markle. Das Ehepaar hat sich von ihrer royalen Familie in Großbritannien distanziert und lebt ein friedliches Leben tausende Kilometer von ihrer alten Heimat entfernt.

Nachdem Meghan in der Vergangenheit ihr Instagram-Profil gelöscht hatte, dürfen sich ihre Fans nun auf ein Comeback der ganz besonderen Art freuen. Denn plötzlich war sie wieder da – beinahe so, als wäre sie nie weggewesen. Doch nur wenige Tage nach ihrer Rückkehr hagelt es nun harsche Kritik.

Meghan Markle muss Kritik einstecken

Fans von Meghan Markle dürften zum neuen Jahr Freudensprünge gemacht haben. Denn auf ihrem wieder aktivierten Instagram-Profil verkündet die zweifache Mutter, dass sie gemeinsam mit Netflix eine eigene Lifestyle-Show kreiert hat. Das Format soll die „Freuden des Kochens, der Gartenarbeit, der Unterhaltung und der Freundschaft“ darstellen und kleine Lifehacks für den Alltag liefern.

„With Love, Meghan“ heißt die neue Show, die einen Einblick in das Leben der 43-Jährigen geben soll. Doch bereits vor dem Start der Sendung hagelt es Kritik von allen Seiten. Die Dreharbeiten sollen in einer extra gemieteten Villa stattgefunden haben. Fans hätten die Kochszenen jedoch lieber in der privaten Villa von Meghan und ihrem Harry gesehen. Aus diesem Grund soll die Show wenig authentisch wirken. Außerdem werde zu viel Luxus gezeigt, die Themen sollen teilweise belanglos wirken. Doch es kommt noch schlimmer…

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Denn in ihrer „The Times“-Kolumne findet die britische Autorin Kathleen Stock harte Worte über Meghan Markles neue Show. Die Journalistin kann mit der Netflix-Sendung nichts anfangen und wettert: „Die neue Netflix-Show der Herzogin von Sussex ist ein Denkmal für rücksichtslosen Kontrollwahn. Hat es jemals eine Person wie Herzogin Meghan gegeben, die so offensichtlich zu rücksichtslosem Kontrollwahn in jedem Aspekt der Selbstdarstellung neigt und gleichzeitig vorgibt, natürlich, offen und ‚echt‘ zu sein?“ Die Show wirke demnach kalkuliert und bis aufs kleinste Detail inszeniert.

Kathleen Stock stört sich sogar an den Kochsequenzen in der Küche. Die Autorin schreibt: „‚Wir streben nicht nach Perfektion‘, sagt unsere sympathische Hobbyköchin, während ein kleiner Spritzer Zitronensaft gehorsam aus ihrer Zitruspresse entweicht und sie ein hohes Keuchen ausstößt.“ Prinz Harry ist in der Show seiner Liebsten hingegen kaum präsent. Lediglich am Ende umarmt er seine Ehefrau, Stock empfindet diesen Moment als „gut geübt und spontan wirkend“, jedoch wenig authentisch.

Ob die Fans von Meghan Markle an der neuen Netflix-Show gefallen finden werden, bleibt abzuwarten. Für die zweifache Mutter scheint die Serie auf jeden Fall ein Herzensprojekt gewesen zu sein.