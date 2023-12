Meghan Markle: Fans ganz überrascht – plötzlich taucht sie HIER auf

Kameras, Komparsen, Kaffee – und mittendrin: Meghan Markle. Die Herzogin von Sussex ist derzeit wieder in aller Munde, allerdings nicht im Zusammenhang mit dem britischen Königshaus. Die Schauspielerin investiert neuerdings ihre Zeit und ihr Geld in Kaffee und überrascht damit Fans und Medien.

Vor drei Jahren entschieden sich Meghan Markle und ihr Ehemann Prinz Harry, sich im sonnigen Kalifornien niederzulassen, nachdem sie Großbritannien mit viel Aufsehen verlassen hatten. Ihre Einkünfte sicherte sich das Paar stets durch Interviews, einen eigenen Podcast, ein Enthüllungsbuch und Produktionen für Netflix. Nun scheint die Schauspielerin das nächste TV-Projekt gesichert zu haben.

Meghan Markle ist jetzt in der Kaffee-Branche

Cool oder doch peinlich? Meghan überrascht aktuell die Massen mit ihrer Rolle in einer Kaffee-Werbung. Das angesagte Kaffeeunternehmen Clevr hat kürzlich ein Video auf Instagram geteilt, in dem Mitbegründerin Hannah Mendoza durch verschiedene Abteilungen führt. Die Herzogin von Sussex sorgt dabei für eine Art Überraschungsauftritt. Was die Fans jedoch besonders erstaunte, war Meghans unauffälliger, legerer Auftritt – sie huscht scheinbar zufällig immer wieder durch das Bild und ist beinahe kaum wiederzuerkennen.

„Verdammt, ihr haltet uns im Moment ganz schön auf Trab! Wir mussten uns Verstärkung holen“, schreibt der Instagram-Account von Clevr zu dem humorvollen Video. Dabei wird deutlich, dass Meghan nicht nur Kaffeeliebhaberin, sondern auch Investorin des Unternehmens ist. Mit diesem neuen Standbein hat wirklich niemand gerechnet!

Meghan Markle: Neuer Lebensabschnitt nur von kurzer Dauer?

Des Weiteren stellt sich immer wieder die ungewisse Frage, ob Meghan und Harry sich dauerhaft von den Royals abwenden werden. Erst kürzlich erklärte ein Insider gegenüber „Life&Style“, dass das Ehepaar tatsächlich an einer Versöhnung mit der Königsfamilie arbeite.

Die Pläne sehen vor, acht Monate im Jahr in Kalifornien zu verbringen und die verbleibende Zeit in einer Wohnung im Kensington Palace zu leben.