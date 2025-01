Meghan Markle: Dieser Anblick wirft Fragen auf – Fans bemerken es sofort

Verliebt, verlobt, verheiratet – Prinz Harry und seine Meghan Markle sind eingeschweißtes Team! Im November 2016 wurde ihre Beziehung öffentlich bekanntgegeben. Rund ein Jahr später folgt die Verlobung. Die royale Traumhochzeit im Mai 2018 macht ihr Liebesglück perfekt.

Obwohl der Antrag nun schon rund sieben Jahre zurück liegt, ist ein Thema auch heute noch in aller Munde: Meghan Markles Verlobungsring! Die Fans haben in den vergangenen Jahren eine Reihe von Veränderungen daran bemerkt – Ende 2024 war er zeitweise sogar vollkommen verschwunden.

Meghan Markle trägt Prinzessin Diana immer bei sich

Grund für die aktuellen Spekulationen ist der Trailer zu Meghan Markles neuer Netflix-Serie. Im Trailer sieht der Ring leicht verändert aus – die Fans sind sich sicher: Sie hat zum dritten Mal Elemente ihres Verlobungsrings umgestalten lassen.

Dabei hat der Ring einen ganz besonderen Ursprung: Prinz Harry entwarf den Verlobungsring mit einem Diamanten im Kissenschliff selbst – und das mit viel Liebe zum Detail! Der Ring ist aus Gelbgold, da dies Meghan Markles Lieblingsfarbe ist. Der zentrale Diamant stammt aus Botswana, wo die beiden ihre erste gemeinsame Reise verbrachten. Zwei kleinere Diamanten wurden aus dem Schmuck von Harrys verstorbener Mutter, Prinzessin Diana, geschliffen.

Meghan Markles Ring ist ein wahres Unikat

Bereits rund ein Jahr nach der Hochzeit fielen erste Veränderungen am Verlobungsring auf. Das zuvor schlichte Goldband wurde durch ein dünnes Band mit Mikro-Pavé ersetzt. 2022 soll sie zusätzliche Diamanten in die Fassung einfügen lassen haben. Ende 2024 war der Ring plötzlich nur noch selten an Meghan Markles Hand zu sehen. Die Fans der Royal Family sind sich sicher: Meghan Markle hat ihren Ring zum dritten Mal bearbeiten lassen. In Werbevideos für ihre neue Netflix-Serie “With Love, Meghan” weist der Ring eine veränderte Fassung des zentralen Schmuckstücks auf.

Auch über eine veränderte Form wird wild spekuliert – statt einer runden soll der zentrale Diamant nun eine eher quadratische Optik haben. Alles nur ein Trend? Im Gespräch mit „The Telegraph“ sagten Schmuck-Experten, dass wechselnde Verlobungsringe zuletzt keine Seltenheit mehr darstellen.

Die tatsächlichen Veränderungen an Meghan Markles Verlobungsring sind bisher nicht bekannt. Daher warten die Fans gespannt auf ihre neue Netflix-Serie “With Love, Meghan” – vielleicht können sie dort ja den ein oder anderen Blick erhaschen. Etwas Geduld bedarf es jedoch noch: Die Serie sollte ursprünglich bereits am 15. Januar auf Netflix erscheinen, wurde aber auf den 5. März verschoben.