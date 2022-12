Meghan Markle: Privates Foto aufgetaucht – DAS  bekommt die Öffentlichkeit nie zu sehen

Die Begeisterung war groß, als Meghan Markle und Prinz Harry nicht lange nach ihrer öffentlichen Hochzeit die Babybombe platzen ließen. Am 6. Mai 2019 erblickte dann Archie Harrison Mountbatten-Windsor in London das Licht der Welt. Fotos des Neugeborenen mit seinen stolzen Eltern gingen um den Globus.

Zwei Jahre später wurde seine Schwester Lilibet Diana Mountbatten-Windsor geboren. Anders als ihr Bruder kam sie allerdings schon in den USA zur Welt. Und während man die Kinder von Thronfolger Prinz William und seiner Frau, Kate Middleton, recht regelmäßig in der Öffentlichkeit sieht, sind Fotos von Archie und Lilibet eine echte Seltenheit. Umso überraschender ist eine private Aufnahme, die jetzt publik wurde.

Meghan Markle ganz privat

In den USA einen Neustart wagen und abseits vom Palast, den royalen Verpflichtungen und der britischen Presse sich ein neues Leben aufbauen, das war es, was Meghan Markle und Prinz Harry vermutlich wollten, als sie ihre Zelte in London abbrachen und umzogen.

Seitdem ist viel passiert. Ihr Privatleben lassen die Aussteiger lieber öffentlich unkommentiert. Einen kleinen Einblick bekamen Royals-Fans zuletzt im Rahmen des Skandal-Interviews mit Oprah Winfrey. Bis jetzt, denn ein Foto, das „The Sun“ vorliegt, zeigt einen Anblick, den man sonst nie zu sehen bekommt: Meghan Markle im Homeoffice.

Meghan Markle zeigt Sohn Archie

Zu sehen ist Meghan Markle, die an einem Web-Call mit Jotaka Eaddy, dem CEO des Beratungsunternehmens Full Circle Strategies, teilnimmt. Auf ihrem Schoß sitzt der kleine Archie und schaut in die Kamera. Mit der Lockenpracht und seinen großen Augen sieht er wie die perfekte Mischung von seinen Eltern aus.

Auch Meghans Mutter Doria Ragland ist mit dabei. Im Gegensatz zu Archies Großvater, König Charles III., scheint Ragland ein enges Verhältnis zu ihrem Enkel zu haben. Was bei dem Gespräch besprochen wurde, ist übrigens nicht bekannt.