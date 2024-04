Megapark-Opening: Juliano teilt wichtige Mallorca-Message – “Benutzt ein Kondom!”

An der Playa de Palma auf Mallorca ist jeden Tag Party angesagt – doch vom 25. bis zum 28. April besonders. Der Grund: An diesem Wochenende findet das große Opening des Megaparks statt.

Von Mickie Krause und Lorenz Büffel über Isi Glück bis hin zu Partyschlager-Newcomern wie Juliano Fernandez blieben in Sachen Line-up nahezu keine Wünsche offen. Letzterer wollte im Gespräch mit unserer Redaktion sogar einen besonders wichtigen Ratschlag an alle Mallorca-Urlauber loswerden.

Auch interessant: Urlaub auf Mallorca: Touristen feiern Star – ER sieht IHM täuschend ähnlich

Megapark-Opening: Auch ernste Worte dürfen nicht fehlen

Bereits am frühen Vormittag performte Juliano auf der Megapark-Bühne. Aufgeregt? Come, on. Der einstige Reality-TV-Star ist das Rampenlicht durch seine Teilnahme an diversen Dating-Formaten doch längst gewohnt. „Dadurch, dass ich öfter vor der Kamera stehe, war ich zwar aufgeregt, aber nicht so krass. Also meine TV-Erfahrung hat schon was gebracht“, stellte der gebürtige Erlangener klar.

„Ich hab nur eigene Songs gespielt und ich fand die alle geil“, lautete sein Fazit des Megapark-Auftritts. Dabei steckt hinter seiner neuen Single „24 Stunden in Love“ auch noch eine ganz bestimmte Botschaft: „Jeder, der auf Mallorca ist, weiß, was in 24 Stunden alles passieren kann.“

Ballermann-Newcomer betont: „Was auf Malle passiert, bleibt auf Malle!“

Dabei spiele es keine Rolle, ob man sich als Single auf der Insel aufhält, im Pärchen-Urlaub oder allein, aber vergeben ist. Was laut Juliano aber keinesfalls vergessen werden darf: „Was auf Malle passiert, bleibt auf Malle. Hier sollte jeder machen was er will – feel free. Meine Message ist auf jeden Fall: Benutzt immer ein Kondom!“

Mehr News:

Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Und das ist es zum Glück auch bei seinem Gig nicht. „Mir war das Wichtigste, dass es bei den Leuten ankommt und dass sie nicht buhen – und das hab ich geschafft“, erklärte der Franke. Sein letztes Mal im Megapark dürfte es jedenfalls nicht gewesen sein. Immerhin hat die Saison auf Mallorca doch gerade erst angefangen.