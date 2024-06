Vom Megapark zum Bierkönig: Überraschender Ballermann-Wechsel – Fans sind aus dem Häuschen

Am Ballermann auf Mallorca herrschen ganz klare Regeln: Entweder gehört ein Künstler zum Team Megapark, oder aber er tritt bei der Konkurrenz im Bierkönig auf. Ein Wechsel zwischen den beiden Locations an der Partyhochburg Playa de Palma scheint nahezu unmöglich zu sein.

Umso überraschender dürfte die Meldung um Ballermann-Star Honk sein. Das versetzt selbst die treuesten Anhänger des Sängers in helle Aufruhr.

Ballermann-Wechsel in den Bierkönig

Im Netz machte die Nachricht bereits die Runde: Ballermann-Star Honk wechselt vom Megapark in den Bierkönig. Das bestätigte auch die Booking-Agentur „Summerfield“ rund um Ikke Hüftgold in einem offiziellen Post via Instagram.

Zum ersten Mal wird Jürgen Kadel, wie Honk mit bürgerlichem Namen heißt, bereits am 5. Juli auf der Bühne des neuen Bereichs im Bierkönig stehen. Zu diesem überraschenden Wechsel gratulieren sogar Mallorca-Promis wie Isi Glück mit den Worten „Eine Revolution. Freue mich für dich mein Freund!“ oder auch Kreisligalegende mit dem Kommentar „Kiste!“

Bierkönig-Fans können ersten Auftritt kaum abwarten

Bei einigen Ballermann-Fans lässt die Neuerung jedoch Skepsis aufkommen. „Seit wann kann ein Künstler vom Megapark in den Bierkönig wechseln??? War damals ein No Go“, schrieb beispielsweise ein Nutzer unter dem Beitrag. Und auch ein anderer User zeigte sich verblüfft. „Wow ein Wechsel ? Das ist selten, seltener als ein Delfin in einer Bauchtasche“, kommentierte er und spielte zugleich auch noch auf einen von Honks Tracks an.

Doch ganz egal, wie es letztendlich zu dieser Neuigkeit kam – die Vorfreude ist jedenfalls unaufhaltbar. „Das ist ja soo geil!!! Der geilste Künstler an der Playa im Wohnzimmer!“ und „Wie genial ist das denn!“ lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare. Die Fans sind also gespannt. Und allzu lange Warten müssen sie bis zum ersten Gig ja zum Glück auch nicht mehr.