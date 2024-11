Max Giesinger wird auf Norderney angesprochen: Dieser Satz schmeckt ihm gar nicht

Bei einem Spaziergang wollte der frühere ,,The Voice of Germany“-Kandidat Max Giesinger einfach nur die raren, winterlichen Sonnenstrahlen von Norderney direkt an der Nordsee genießen. Was dann aber passierte, konnte er kaum glauben. Eine Begrüßung einer Frau überraschte ihn derartig. Sie veranlasste ihn zu einer spontanen Aufnahme und anschließendem Videopost auf Instagram.

Mit elegantem schwarzem Parka, smarter Sonnenbrille und seinem Lieblingsstück, der Gitarre, auf dem Rücken spaziert der ehemalige Coach der Sat 1-Castingshow ,,The Voice of Germany Kids“ die Promenade an den Dünen auf Norderney entlang. Plötzlich kommt eine ältere Frau direkt auf ihn zu und kann es nicht glauben, den Musikstar zu treffen. ,,Tim Wiesinger! Dass ich dich hier treffe, Super!“, ruft sie ihm entgegen. Darüber hinaus gibt die Spaziergängerin dem leidenschaftlichen Gitarristen noch ein Kompliment mit auf den Weg: ,,Tolle Musik!“ Was die Dame dabei aber nicht wusste: Der berühmte deutsche Sänger, den sie erkannt hatte, heißt nicht ,,Tim Wiesinger“, sondern ,,Max Giesinger“. Was löste das nun in Max Giesinger aus? Der nahm es locker und spielte einfach mit einem Schmunzeln mit: ,,Tim Wiesinger, genau! Das bin ich. Immer schön weiter Tim Wiesinger hören!“

Max Giesinger: Fußballtorwart oder Sänger?

Am Ende seines Videos zog der Sänger noch einen bemerkenswerten Vergleich. So erstellte er ein Foto, auf dem der breitgebaute muskulöse Oberkörper des ehemaligen deutschen Fußballtorwarts Tim Wiese mit einem Kopf von ihm zu sehen war. Eine Mischung also aus Tim Wiese und Max Giesinger!

